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02 сентября 2020, среда, 20:20 304
Происшествия 2020-09-02T20:45:41+03:00
Українські Новини
Пожар в Харьковской области тушат при помощи авиации

Пожар в Харьковской области тушат при помощи авиации

Кира Молчанова
Пожар, Авиация, Харьковская область, Владимир Зеленский
Пожар в Харьковской области. Фото: ГСЧС
Пожар в Харьковской области. Фото: ГСЧС

Президент Владимир Зеленский собрал совещание по пожарам, возникшим сегодня в Харьковской и Луганской областях, с представителями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и силовиками.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства по результатам рабочей поездки в Харьковскую область, передают Українськi Новини.

"Только что у меня состоялось совещание со всеми соответствующими службами по пожарам, произошедшими сегодня в Харьковской области", - сообщил он во время выступления на представлении Стратегии развития региона.

По словам Президента, для преодоления огня в лесах сейчас работают пожарные и спасатели.

К тушению привлечены более 200 человек личного состава, десятки единиц техники, самолет Ан-32 и вертолет Ми-8.

"Ситуация сейчас находится под контролем. Верим, что удастся победить стихию в ближайшее время", - сказал Зеленский.

Глава государства поручил председателю Харьковской облгосадминистрации сразу после завершения мероприятия отправиться к местам тушения.

"Я знаю, что там сейчас работают ваши люди - чтобы самому лично контролировать эту ситуацию", - резюмировал глава государства.

По последним данным, площадь возгорания составляет 400 гектаров, из них 100 гектаров - верховой пожар.

В одном из сел сгорело 8 домов из 150.

В Луганской области привлекли подразделения Вооруженных сил.

Организовано оповещение местного населения с целью возможной эвакуации, однако люди от нее пока отказываются.

Предварительная причина пожара - возгорание свалки, из-за которой порывом ветра огонь перекинулся на лес.

Однако правоохранительные органы не исключают и версию поджога.

Продолжается ликвидация пожаров, но ситуация осложняется из-за сильных порывов ветра.

Президент подчеркнул, что должен получать оперативную информацию о пожарах.

"Требую быстрых реакций на подобные события. В случае необходимости мы организуем эвакуацию всех людей, думать прежде всего об их безопасности. Все должно быть сделано для скорейшей локализации и тушения. А также уже должны думать о выделении финансирования для покрытия потерь. Не потом, а уже сейчас", - сказал Зеленский.

Как сообщали Українськi Новини, ранее министерство внутренних дел заявило, что лесной пожар произошел на площади 80 га в Харьковской области.

Возгорание сухой травы, камыша и лесной подстилки произошло в Станично-Луганском районе на площади 80 га.

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