Дефицит врачей в Украине составляет почти 25 тыс. человек, - Степанов

В то время, как в Украине зафиксирована рекордная заболеваемость коронавирусом за сутки, министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что в Украине остаются не заполненными 24,7 тыс. должностей врача.

Об этом он сообщил в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передают Українськi Новини.

"Сейчас в учреждениях здравоохранения остаются недоукомплектованными 24,7 тыс. врачебных должностей", - сказал Степанов.

При этом дефицит врачей в сельской местности составляет около 8 тыс. человек.

Как сообщали Українськi Новини, Офис Президента заявил, что главные врачи ряда медицинских учреждений в Украине иногда заставляют персонал скрывать инфицирование коронавирусом на работе, поскольку боятся административного наказания для больниц.

Также Президент Украины Владимир Зеленский заявил о нехватке квалифицированных врачей в случае дальнейшего резкого роста заболеваемости коронавирусом.



Тем временем Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что 332 медицинских учреждения недополучили 50% государственного финансирования из-за второго этапа медицинской реформы.



Кроме того, в эпидемию коронавируса Министерство здравоохранения констатирует дефицит в Украине врачей некоторых специализаций, в том числе семейных врачей, рентгенологов, инфекционистов.



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