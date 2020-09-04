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04 вересня 2020, пʼятниця, 13:00 8
Медицина 2020-09-04T14:15:02+03:00
Українські Новини
Дефіцит лікарів в Україні становить майже 25 тис. осіб, - Степанов

Дефіцит лікарів в Україні становить майже 25 тис. осіб, - Степанов

Анна Рудык
Максим Степанов, Лікарі, коронавірус в Україні
Лікар. Фото: pexels
Лікар. Фото: pexels

Водночас як в Україні зафіксована рекордна захворюваність на коронавірус за добу, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляє, що в Україні залишаються незаповненими 24,7 тис. посад лікаря.

Про це він повідомив у ході години запитань до уряду у Верховній Раді, передають Українськi Новини.

"Зараз в установах охорони здоров'я залишаються недоукомплектованими 24,7 тис. лікарських посад", - сказав Степанов.

При цьому дефіцит лікарів у сільській місцевості становить близько 8 тис. осіб.

Як повідомляли Українськi Новини, Офіс Президента заявив, що головні лікарі ряду медичних установ в Україні іноді змушують персонал приховувати інфікування коронавірусом на роботі, оскільки бояться адміністративного покарання для лікарень.

Також президент України Володимир Зеленський заявив про брак кваліфікованих лікарів у разі подальшого різкого зростання захворюваності на коронавірус.

Тим часом Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що 332 медичних установи недоотримали і 50% державного фінансування через другий етап медичної реформи.

Крім того, в епідемію коронавірусу Міністерство охорони здоров'я констатує дефіцит в Україні лікарів деяких спеціалізацій, в тому числі сімейних лікарів, рентгенологів, інфекціоністів.

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