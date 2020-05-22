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22 мая 2020, пятница, 12:58 51
Общество 2020-05-22T13:30:02+03:00
Українські Новини
В Украине дефицит семейных врачей, инфекционистов и рентгенологов, - Минздрав

В Украине дефицит семейных врачей, инфекционистов и рентгенологов, - Минздрав

Анна Рудык
Врачи, Минздрав, Медреформа, дефицит врачей
Врач. Фото: pixabay
Врач. Фото: pixabay

В эпидемию коронавируса Министерство здравоохранения констатирует дефицит в Украине врачей некоторых специализаций, в том числе семейных врачей, рентгенологов, инфекционистов.

Об этом в ходе брифинга сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, передают Українськi Новини.

"Дефицит кадров Украина больше всего чувствует во врачах семейной медицины, первичного контакта. Это также врачи-лаборанты, рентгенологи, специалисты лучевой диагностики. Сейчас мы очень выразительно видим, что у нас есть дополнительная потребность во врачах-эпидемиологах, инфекционистах, врачах интенсивной терапии", - сказала она.

Замминистра отметила, что в соответствии с этими потребностями министерство будет корректировать государственный заказ в медицинские университеты.

Также сейчас Минздрав работает над возобновлением интернатуры для эпидемиологов и инфекционистов, которая ранее была отменена.

Как сообщали Українськi Новини, в МОЗ разработают новые тарифы на медуслуги из-за медреформы.

Также 6 мая во время заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль заверил в продолжении медреформы.

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