В Украине новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом - 2 723 случая за сутки

3 сентября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 2 723 до 130 951, количество умерших от заболевания увеличилось на 51 человека до 2 761 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев увеличилось на 12,1%, новых летальных случаев - снизилось на 5,6%.

Об этом говорится в сообщении Совета национальной безопасности и обороны, передают Українськi Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 4 сентября в Украине зарегистрирован 130 951 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 2 761 летальный, 60 613 человек выздоровели.

За сутки зафиксированы 2 723 новых случая заболевания, выздоровели 937 человек, умер 51 человек.

Таким образом, 3 сентября показатель новых заболевших за сутки был больше, чем выздоровевших – 2 723 против 937.

Количество активных больных (заболевшие без учета выздоровевших и умерших) на утро 4 сентября составило 67 577 человек, что на 2,6% больше по сравнению с предыдущими сутками.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования зафиксировано во Львовской области (15 312), в Киеве (14 477) и Черновицкой области (10 786).

В Харьковской области зафиксировано 10 312 случаев коронавирусной инфекции, в Ивано-Франковской - 9 845 случаев, в Ривненской – 9 535, в Одесской - 8 038, в Закарпатской – 7 888, в Тернопольской - 6 841, в Киевской - 6 017, в Волынской - 5 723, в Винницкой - 4 269, в Житомирской - 3 550, в Хмельницкой - 2 848, в Днепропетровской - 2 570 случаев.

2 150 случаев выявлено в Черниговской области, 1 768 случаев - в Запорожской, 1 756 случаев - в Черкасской, 1 680 случаев - в Сумской, 1 576 случаев - в Донецкой, 1 446 случаев - в Николаевской, 886 случаев - в Полтавской, 841 случай - в Кировоградской, 444 случая - в Херсонской и 393 случая - в Луганской области.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине обновили "красные" и "оранжевые" зоны карантина.

А вчера в Украине был установлен новый "коронавирусный" антирекорд – за сутки умерли 54 человека.

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