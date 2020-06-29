Больше 300 медучреждений оказались недофинансированными наполовину. Степанов говорит, что из-за медреформы

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что 332 медицинских учреждения недополучили 50% государственного финансирования из-за второго этапа медицинской реформы.

Об этом он заявил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Большая часть больниц в этом году идут с бешеным дефицитом в сравнении с 2019 годом с точки зрения финансирования с государственного бюджета. 332 больницы вообще получили 50% финансирования...", - сказал он.

Степанов указал, что Минздрав осуществит дофинансирование медучреждений, которые в результате второго этапа медреформы недополучили средства.

"У нас вводится так называемый пакет антикризисных действий, по которому медицинские учреждения, в результате второго этапа реформы получили меньшее финансирование из государственного бюджета, чем это было в прошлом году, будут дофинансированы к уровню прошлого года. Это постановление уже вступило в силу. Все финансирование будет происходить начиная с 1 июля и до конца 2020 года. Сейчас НСЗУ заключает договоры с соответствующими учреждениями. Это решение, которое вступило в действие. Мы спасем наши медицинские учреждения, как и обещали, в том числе, Президент и я", - подчеркнул министр.

Как сообщали Українськi Новини, 8 июня Степанов заявил, что все 300%-ые надбавки за апрель врачам, которые борются с коронавирусом, были выплачены.

Ранее Министерство здравоохранения инициировало внесение изменений в систему медицинских гарантий, которая заработала с 1 апреля, чтобы сохранить финансирование медицинских учреждений.