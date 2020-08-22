Зеленский заявил о нехватке квалифицированных врачей в случае дальнейшего роста заболеваемости коронавирусом

Вслед за информацией о том, что в Украине выросло количество заболевших COVID-19, а также резко увеличилась смертность , Президент Украины Владимир Зеленский заявил о нехватке квалифицированных врачей в случае дальнейшего резкого роста заболеваемости коронавирусом.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24", передают Українськi Новини.

"Мы сейчас в этом направлении действительно очень сильны. С точки зрения кроватей, оборудования, количества тестирований, технической подготовки... С точки зрения коек... Я боюсь об этом говорить. Да, у нас сейчас заполненность в некоторых областях больше 50 процентов. Это очень небезопасно. Не выдержит вторую волну количество коек и количество специалистов, если она будет очень мощной", – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что информация о том, что страны уже между собой договариваются о выстраивании в очередь по покупке вакцин от коронавируса, является слухом.

"Мы действительно знаем несколько стран, которые почти готовы предоставить вакцину, но все равно никто не знает точных сроков, когда вакцина будет передана в страну", – добавил глава государства.

Он просит граждан намного серьезней относиться к распространению коронавируса, не пренебрегать мерами безопасности.

"Другие страны, среди которых Великобритания и Италия, нас поздравляли, что мы сбили у себя первую волну. У нас в Украине реально первой волны не было. Сейчас она. И сейчас мы растем", – добавил Зеленский.

Как сообщали Українські новини, с 1 сентября у медиков вырастет зарплата.

Также еще в мае МОЗ обвинил местные власти в невыплате медикам 300% надбавки.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости