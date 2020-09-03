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03 сентября 2020, четверг, 15:51 1128
Общество 2020-09-03T15:53:42+03:00
Українські Новини
Врачей заставляют скрывать коронавирус на работе, чтобы всю больницу не наказали, — Офис Президента

Врачей заставляют скрывать коронавирус на работе, чтобы всю больницу не наказали, — Офис Президента

Кира Молчанова
Врачи, Медики, Коронавирус, Офис президента, коронавирус в Украине, Коронавирус у медиков
Врач в спецодежде. Фото: pexels
Врач в спецодежде. Фото: pexels

Офис Президента заявил, что главные врачи ряда медицинских учреждений в Украине иногда заставляют персонал скрывать инфицирование коронавирусом на работе, поскольку боятся административного наказания для больниц.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента по результатам селекторного совещания, передают Українськi Новини.

"Это опасная и недопустимая ситуация. Министерство здравоохранения должно безотлагательно принять меры и защитить врачей, которых руководство больницы заставляет лгать и скрывать заражение коронавирусом", - сказал Зеленский.

Глава государства поинтересовался обеспечением школьников средствами индивидуальной защиты, поскольку ему поступает много информации об их недостаточном количество в школах.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что в областных центрах такие заведения полностью обеспечены всем необходимым для защиты против коронавирусной инфекции в соответствии с разработанным правительством алгоритмом для безопасного обучения в школах.

Он напомнил, что на уроках дети не должны находиться в масках, их следует надевать только на переменах.

Зеленский настойчиво попросил принять во внимание информацию по защите детей по всей Украине, а не только в областных центрах.

Он также поинтересовался информацией о влиянии обучения на распространение коронавирусной инфекции.

Шмыгаль подчеркнул, что за прошлые сутки в Украине зафиксировано 149 случаев заболевания детей, хотя обычно летом эта цифра составляла около 100 человек.

Однако, по словам главы правительства, это повышение за 2 сентября не является показательным о влиянии начала обучения на распространение COVID-19.

Шмыгаль сообщил, что Кабмин проведет соответствующий аудит в течение первых двух недель занятий, чтобы понять, насколько безопасным является обучение в школах.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве после значительного роста количество заболевших COVID-19 стало падать: за сутки заболели 280 человек. Всего зафиксировали 14 158 случаев коронавируса. Умерли 222 человека.

Врачи опасаются, что с началом учебного года в Украине может вырасти заболеваемость COVID-19.

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