Рада уволила Смолия с поста главы НБУ

Верховная Рада уволила Якова Смолия с должности главы Национального банка.

За проект соответствующего постановления проголосовали 286 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Яков Смолий был назначен на данную должность 15 марта 2018 года.



Смолий являлся исполняющим обязанности главы НБУ после того, как Гонтарева подала в отставку и ушла в отпуск в мае 2017 года.



Он занимал должность замглавы НБУ с апреля 2014 года.



До этого Смолий работал на руководящих должностях в управлении Национального банка в Тернопольской области, ОАО "Тернопольский радиозавод" Орион" и акционерном банке "Аваль".



Смолий также является одним из основателей банка "Престиж" (позднее - Эрсте Банк, Фидокомбанк).



Как сообщали Українські Новини, 1 июля Смолий написал и подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке, объяснив это систематическим политическим давлением.



2 июля Зеленский предложил Верховной Раде уволить Смолия.



2 июля Минфин отменил уже полностью подготовленное размещение нового выпуска еврооблигаций на 1,75 млрд долларов сроком на 12 лет по ставке 7,3%.

750 млн долларов из этого размещения должно пойти на выкуп старых выпусков с погашением в 2021-2022 годах.