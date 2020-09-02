НБУ отчитался о финрезультатах за 1-е полугодие

В то время как госбюджет недополучил почти 20 млрд гривен с начала года, в январе-июне текущего года активы Национального банка Украины выросли на 13% до 1,2 трлн гривен.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

31 августа 2020 подписана промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность Национального банка Украины за первое полугодие 2020 года.

По итогам полугодия объем активов Национального банка увеличился на 13%, если сравнить с консолидированными балансовым данным на 31 декабря 2019 и составляет 1 198 900 млн грн.

Изменение объема активов - это результат прежде всего роста международных резервов на 12,6% в долларовом эквиваленте за первое полугодие 2020 года, а также их переоценки в гривневом эквиваленте в связи с изменением курса гривны к иностранным валютам за этот период.

Это отражается в увеличении объема ценных бумаг нерезидентов (на 16%) и средств и депозитов в иностранной валюте и банковских металлах (на 57%).

В то же время объем задолженности по кредитам рефинансирования, предоставленным банкам, увеличился за этот период незначительно, несмотря на развертывание коронакризиса.

В части обязательств Национального банка за первое полугодие 2020 выросли объемы остатков на счетах государственных и других учреждений (в 3,4 раза), зато сумма депозитных сертификатов и средств банков сократились (на 31% и 35,5% соответственно).

Сумма консолидированной прибыли Национального банка за 6 месяцев этого года составила почти 80 млрд гривен против прибыли в 6,4 млрд гривен, который был получен за аналогичный период предыдущего года.

Наибольшее влияние на сумму прибыли вызвали результаты переоценки финансовых инструментов более чем 76 млрд гривен и процентные доходы в размере более 15 млрд гривен.

Отмечается, что консолидированная прибыль - это не прибыль к перечислению в Государственный бюджет.

Обязательства по перечислению Национальным банком прибыли к распределению в Государственный бюджет 2021 будет сформировано по итогам всего 2020 года и обнародовано весной 2021 года.

Как сообщали Українські Новини, 1 апреля 2020 Национальный банк перечислил в государственный бюджет Украины 42,7 млрд гривен - всю сумму части прибыли к распределению, определенной для перечисления в Государственный бюджет по результатам 2019 года.

Остаток средств на ЕКС в августе сократился на 11,7% до 45,657 млрд гривен (на 1 сентября).

Рост минимальной зарплаты вероятно может стать причиной подорожания валюты и ускорения темпов инфляции.

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