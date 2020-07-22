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22 июля 2020, среда, 15:49 832
Экономика 2020-07-22T16:45:02+03:00
Українські Новини
Совет НБУ назначил Гелетия замглавы Нацбанка вместо Чурия

Совет НБУ назначил Гелетия замглавы Нацбанка вместо Чурия

Ольга Фандорина
НБУ, Назначение на должность, Глава НБУ, Юрий Гелетий
Юрий Гелетий. Фото: stockworld.com.ua/
Юрий Гелетий. Фото: stockworld.com.ua/

Совет Национального банка на заседании 22 июля 2020 назначил заместителем главы Национального банка Юрия Гелетия вместо Олега Чурия.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Кандидатуру для назначения на эту должность подал совету Национального банка глава НБУ Кирилл Шевченко.

Олег Чурий с 23 июля 2020 прекратит выполнение полномочий заместителя главы НБУ в связи с завершением срока полномочий и освобождением от должности.

"Юрий Гелетий - политически независимый технократ, опытный и знающий профессионал. Он имеет достаточный практический опыт работы в государственном секторе и непосредственно в Национальном банке. Юрий Гелетий пользуется уважением и поддержкой международных финансовых кругов и партнеров. Я уверен, Юрий сможет достойно применить свои знания и опыт как член команды Национального банка", - отметил Шевченко.

Гелетий закончил Львовский национальный университет им. И. Франко: в 2001 году - факультет международных отношений (специалист по международным экономическим отношениям, переводчик); в 2002 году - юридический факультет (специалист по правоведению).

В 2002 году он прошел учебный курс "Европейская экономика, интеграция и право" (факультет экономики и права университета города Байройт (Германия).

После завершения учебы работал в Национальном банке, где в течение 2003-2015 лет прошел путь от экономиста I категории до руководителя подразделения в структуре банковского надзора.

В 2012 году получил степень кандидата экономических наук в Институте региональных исследований НАН Украины.

С октября 2015 году до июля 2018 он занимал должность директора Департамента финансовой политики Министерства финансов, где, в частности, занимался вопросами стратегического реформирования государственного банковского сектора, развития рынка финансовых услуг, рынка ценных бумаг.

С июля 2018 работал в должности заместителя министра финансов Украины.

Также новый глава НБУ назвал приоритеты в работе: возобновление кредитования и снижение плохих кредитов.

Как сообщали Українські Новини, Шевченко отмечает, что НБУ должен ограничить использование банками долгосрочных ценных бумаг вместо кредитования предприятий.

Также Национальный банк переводит часть сотрудников на трудовые контракты, чтобы новый глава не смог их уволить.

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