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13 июля 2020, понедельник, 12:45 284
Экономика 2020-07-13T13:30:02+03:00
Українські Новини
Нацбанк переводит сотрудников на трудовые контракты, чтобы новый глава не смог их уволить, – депутат

Нацбанк переводит сотрудников на трудовые контракты, чтобы новый глава не смог их уволить, – депутат

Ирина Николенко
НБУ, Нацбанк, Екатерина Рожкова, Национальный банк Украины, Ольга Василевская-Смаглюк, Трудовой договор
Нацбанк
Нацбанк

В то время, как заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова выполняет обязанности главы НБУ, по решению правления, всех работников Нацбанка переводят на трудовой контракт. Об этом сообщила народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк на своей странице в Facebook, передают Українські Новини.

Сотрудников Нацбанка переводят на трудовой контракт для того, чтобы новый глава ведомства не смог уволить людей, когда возглавит учреждение.

Решение правления НБУ. Фото: Facebook/Ольга Василевская-Смаглюк

Также она добавила, что по трудовому контракту освободить человека гораздо труднее, для этого нужна веская причина: смерть, доказан в суде приговор, или выплатить ему серьезную компенсацию.

"То есть освобождение всех, кто останется после Смолия и Рожковой стоит государству дороже, чем их пожизненное содержание. А что делать? Независимый орган!", – написала она.

Сотрудников НБУ переводят на трудовой контракт. Фото: Facebook/Ольга Василевская-Смаглюк

В Нацбанке переводят работников на трудовой контракт. Фото: Facebook/Ольга Василевская-Смаглюк

Решение правление НБУ о переводе сотрудников на трудовой контракт. Фото: Facebook/Ольга Василевская-Смаглюк

Ранее Українські Новини сообщали, председатель Национального банка Украины Яков Смолий подал заявление об увольнении по собственному желанию.

По данным главного экономиста Ukraine Economic Outlook Михаила Кухара, самые высокие шансы занять пост Главы Нацбанка у Сергея Круглыка, который более 10 лет возглавлял международный департамент Нацбанка и курировал отношения с МВФ и Мировым банком.

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