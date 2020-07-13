Нацбанк переводит сотрудников на трудовые контракты, чтобы новый глава не смог их уволить, – депутат

В то время, как заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова выполняет обязанности главы НБУ, по решению правления, всех работников Нацбанка переводят на трудовой контракт. Об этом сообщила народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк на своей странице в Facebook, передают Українські Новини.

Сотрудников Нацбанка переводят на трудовой контракт для того, чтобы новый глава ведомства не смог уволить людей, когда возглавит учреждение.

Решение правления НБУ. Фото: Facebook/Ольга Василевская-Смаглюк

Также она добавила, что по трудовому контракту освободить человека гораздо труднее, для этого нужна веская причина: смерть, доказан в суде приговор, или выплатить ему серьезную компенсацию.

"То есть освобождение всех, кто останется после Смолия и Рожковой стоит государству дороже, чем их пожизненное содержание. А что делать? Независимый орган!", – написала она.

Сотрудников НБУ переводят на трудовой контракт. Фото: Facebook/Ольга Василевская-Смаглюк

В Нацбанке переводят работников на трудовой контракт. Фото: Facebook/Ольга Василевская-Смаглюк

Решение правление НБУ о переводе сотрудников на трудовой контракт. Фото: Facebook/Ольга Василевская-Смаглюк

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