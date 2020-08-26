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26 августа 2020, среда, 14:20 660
Экономика 2020-08-26T14:20:36+03:00
Українські Новини
Совет НБУ уволил замглавы Нацбанка Борисенко

Совет НБУ уволил замглавы Нацбанка Борисенко

Елена Новикова
НБУ, Увольнение с должности, Замглавы НБУ, Роман Борисенко
Роман Борисенко Фото: hubs.ua
Роман Борисенко Фото: hubs.ua

Совет Национального банка уволил заместителя главы НБУ Романа Борисенко, в то время, как 31 июля был уволен еще один замглавы НБУ Сергей Холод.

Об этом сообщил в социальной сети Facebook глава совета НБУ Богдан Данилишин, передают Українські Новини.

"Совет НБУ принял решение уволить Р. М. Борисенко с 28 августа по собственному желанию", - сообщил он.

Данилишин уточнил, что заявление об увольнении Борисенко подал 19 августа.

Борисенко был назначен на должность в 2016 году.

Как сообщали Українські Новини, 22 июля совет НБУ назначил Юрия Гелетия замглавы Нацбанка вместо Сергея Чурия.

Кроме того, Национальный банк переводит часть сотрудников на трудовые контракты, чтобы новый глава не смог их уволить.

Ранее сообщалось о том, что после отставки Якова Смолия главой Национального банка назначили председателя правления "Укргазбанка" Кирилла Шевченко.

Также глава НБУ Кирилл Шевченко отмечал, что Национальный банк Украины должен ограничить использование банками долгосрочных ценных бумаг вместо кредитования предприятий.

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