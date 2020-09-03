Рожкова в августе получила более 300 тыс. гривен зарплаты

В то время как Кабмин предлагает Зеленскому присвоить его отцу пожизненную стипендию, первый замглавы НБУ Катерина Рожкова задекларировала 316 тыс. гривен зарплаты за август.

Об этом свидетельствуют данные ее декларации, передают Українські Новини.

В частности, Рожкова в 31 августа получила 316 398 гривен зарплаты в НБУ.

С апреля по конец августа действовали ограничения на размер зарплаты чиновников. Максимальный оклад не превышал 47 тыс. гривен.

28 августа Конституционный суд признал, что ограничение заработных плат государственных служащих и судей в период карантина является незаконным.

Как сообщали Українські Новини, глава НБУ Кирилл Шевченко за август получил 0,5 млн гривен зарплаты.

В январе-июне текущего года активы Национального банка Украины выросли на 13% до 1,2 трлн гривен.

Зарплата министра по делам ветеранов Сергея Бессараба за июль составила 127,5 тыс. гривен.

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