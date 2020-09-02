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02 сентября 2020, среда, 11:12 696
Общество 2020-09-02T12:15:02+03:00
Українські Новини
Курсант в Житомирской области погиб из-за неосторожного обращения с оружием

Курсант в Житомирской области погиб из-за неосторожного обращения с оружием

Ольга Фандорина
Оружие, Смерть, Военный, неосторожное обращение с оружием
Свеча. Фото: factroom.ru
Свеча. Фото: factroom.ru

Курсант Житомирского военного института им. С. П. Королева погиб в результате неосторожного обращения с оружием.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы института, передают Українськi Новини.

"С грустью сообщаем, что 01.09.2020 курсант набора 2020 года Хоровский Максим Андреевич погиб в результате неосторожного обращения с оружием. Причины и обстоятельства происшествия изучаются представителями Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины, Военной прокуратуры Житомирского гарнизона и Национальной полиции", - сказано в нем.

Командование Житомирского военного института выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего курсанта.

Ранее военный погиб из-за неосторожного обращения с оружием в зоне ООС.

Как сообщали Українськi Новини, Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения задержанному майору медицинской службы, который совершил наезд на курсанток военной медицинской академии

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