Курсант в Житомирской области погиб из-за неосторожного обращения с оружием

Курсант Житомирского военного института им. С. П. Королева погиб в результате неосторожного обращения с оружием.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы института, передают Українськi Новини.

"С грустью сообщаем, что 01.09.2020 курсант набора 2020 года Хоровский Максим Андреевич погиб в результате неосторожного обращения с оружием. Причины и обстоятельства происшествия изучаются представителями Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины, Военной прокуратуры Житомирского гарнизона и Национальной полиции", - сказано в нем.

Командование Житомирского военного института выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего курсанта.

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