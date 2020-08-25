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25 августа 2020, вторник, 12:07 684
Силовые структуры 2020-08-25T12:09:27+03:00
Українські Новини
Военный погиб из-за неосторожного обращения с оружием в зоне ООС

Военный погиб из-за неосторожного обращения с оружием в зоне ООС

Елизавета Драбкина
Военные, Донбасс, война на Донбассе, Ситуация в зоне ООС
Свеча. Фото: factroom.ru
Свеча. Фото: factroom.ru

Украинский военнослужащий погиб из-за неосторожного обращения с оружием в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) во вторник, 25 августа.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Командование части сообщает о трагической смерти старшего лейтенанта Владимира Рудыка. По результатам предварительной служебной проверки воин умер в результате неосторожного обращения с оружием", - сказано в нем.

Командование бригады выражает глубокие соболезнования родным и близким Рудыка.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 1 раз нарушили режим прекращения огня в зоне ООС 24 августа, потерь не было.

24 августа взрыв произошел в общежитии учебного военного центра в Черниговской области, один военнослужащий погиб, еще двое получили ранения.

Полиция открыла уголовное производство по факту взрыва в общежитии 169-го учебного центра Вооруженных сил "Десна" (Черниговская область) по статье "убийство".

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