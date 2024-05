Об этом сообщает Seconds Out.

Победная конференция после боя началась без Усика. Боксера, по словам его промоутера Александра Красюка, отправили в больницу по настоянию врачей. Спортсмен приехал на встречу с журналистами позже. На его лице видны гематомы под глазами, полученные во время боя.

Как закончился бой между Усиком и Фьюри

В ночь на 19 мая украинский боксер Олесандр Усик стал абсолютным чемпионом мира в сверхтяжелом весе после победы над британцем Тайсоном Фьюри. До боя боксеры контролировали все главные пояса WBA, WBO, IBF, IBO и WBC. Соответственно, после победы титулы перешли к украинцу.

Бой длился все 12 раундов. Однако в 9 раунде Усик отправил в нокдаун британца. Фьюри пропустил целую серию ударов и очутился под канатами. Однако продолжить сражение смог. В конце боя двое из трех судей отдали победу украинскому спортсмену.

