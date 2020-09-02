Курсант в Житомирській області загинув через необережне поводження зі зброєю

Курсант Житомирського військового інституту ім. С. П. Корольова загинув в результаті необережного поводження зі зброєю. Про це йдеться в повідомленні пресслужби інституту, передають Українські Новини. "З сумом повідомляємо, що 01.09.2020 курсант набору 2020 року Хоровський Максим Андрійович загинув в результаті необережного поводження зі зброєю. Причини і обставини події вивчаються представниками Військової служби правопорядку Збройних сил України, Військової прокуратури Житомирського гарнізону та Національної поліції", - сказано в ньому. Командування Житомирського військового інституту висловлює щирі і глибокі співчуття рідним і близьким загиблого курсанта. Раніше, 25 серпня, український військовослужбовець загинув через необережне поводження зі зброєю в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС). Як повідомляли Українськi Новини, нетверезий водій збив на автомобілі 3 курсанток в Києві – внаслідок ДТП дівчата отримали переломи кінцівок, їх госпіталізовано. Поліція затримала водія та почала кримінальне провадження. Волонтер розповіла, що 2-м з 3-х постраждалих дівчат ампутували ногу.