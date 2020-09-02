підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
02 вересня 2020, середа, 11:12 17
Суспільство 2020-09-02T13:15:02+03:00
Українські Новини
Курсант в Житомирській області загинув через необережне поводження зі зброєю

Курсант в Житомирській області загинув через необережне поводження зі зброєю

Ольга Фандорина
Смерть, Курсант, Вогнепальна зброя, військовий, необережне поводження зі зброєю
Свічка. Фото: factroom.ru
Свічка. Фото: factroom.ru

Курсант Житомирського військового інституту ім. С. П. Корольова загинув в результаті необережного поводження зі зброєю.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби інституту, передають Українські Новини.

"З сумом повідомляємо, що 01.09.2020 курсант набору 2020 року Хоровський Максим Андрійович загинув в результаті необережного поводження зі зброєю. Причини і обставини події вивчаються представниками Військової служби правопорядку Збройних сил України, Військової прокуратури Житомирського гарнізону та Національної поліції", - сказано в ньому.

Командування Житомирського військового інституту висловлює щирі і глибокі співчуття рідним і близьким загиблого курсанта.

Раніше, 25 серпня, український військовослужбовець загинув через необережне поводження зі зброєю в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС).

Як повідомляли Українськi Новини, нетверезий водій збив на автомобілі 3 курсанток в Києві – внаслідок ДТП дівчата отримали переломи кінцівок, їх госпіталізовано. Поліція затримала водія та почала кримінальне провадження.

Волонтер розповіла, що 2-м з 3-х постраждалих дівчат ампутували ногу.

Більше новин про: Смерть Курсант Вогнепальна зброя військовий необережне поводження зі зброєю

У МВС Білорусі підтвердили застосування міліцією в...
Прощання з Борисом Патоном відбудеться в суботу...
В Одесі двоє військових влаштували стрілянину біля...
На полігоні у Львівській області знайшли тіло курс...
В Україні чергові антирекорди із захворюваності та смертності від коронавірусу
Реорганізація райадміністрацій, ТСК і зміни до бюджету: чим займеться Рада в середу
Новини
У Києві побили виключеного зі "Слуги народу" депутата Полякова 12:46
Кучеренко має найбільше шансів пройти в другий тур виборів з Кличком - експерт 12:43
У Києві кількість хворих на коронавірус збільшилася на рекордні 332 людини 12:30
Через аномальну спеку та посуху урожай зернових буде менше, ніж прогнозувало Мінекономіки 12:25
Школа та COVID-19: інфекціоніст пояснив, чому учням і їх батькам не варто переживати 12:17
більше новин
ДБР знайшло кримінал на Вавриша, — ЗМІ 10:15
Петиція про звільнення Артема Ситника набрала вже більше п’яти тисяч голосів 10:25
Комісія Мін'юсту підтвердила дотримання процедур в експертизах у справі Шеремета, - МВС 10:39
Офіс Генпрокурора вивчить ситуацію навколо виробника дитячого харчування "Малятко" в найкоротші терміни, - Венедіктова 13:13
Павло Вовк висловив упевненість, що суддям вдасться відстояти незалежність судової системи 18:43
більше новин
Сьогодні починається новий навчальний рік в умовах Covid-19. Рекомендації батькам від МОЗ 07:07
В Україні підвищилася мінімальна зарплата 05:30
Набрали чинності нові правила поїздки з України в Білорусь 06:25
НБУ відзвітував про фінрезультати за 1-е півріччя 11:02
"Слуга народу" оголосила весь список — серед кандидатів у мери міст України коміки, лікарі та банкіри 16:58
більше новин
За 8 місяців держбюджет недоотримав майже 20 млрд гривень
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok