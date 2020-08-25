В Киеве пьяный майор сбил трех курсанток. Девушек госпитализировали с переломами

Нетрезвый водитель сбил на автомобиле 3 курсанток в Киеве, в то время, как 21 августа на выезде из Киева растянулась многокилометровая пробка из-за смертельного ДТП с участием правоохранителя.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева, передают Українськi Новини.

"Столичная полиция начала уголовное производство по факту ДТП, в котором пострадали три курсантки", - сказано в нем.

Во вторник в столичную полицию поступило сообщение о том, что на территории воинской части на улице Зоологической водитель авто "Тойота Приус" наехал на 3 курсанток военного вуза.

Правоохранители установили, что водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил наезд на курсанток, которые стояли возле админздания.

Вследствие ДТП девушки получили переломы конечностей, их госпитализировали.

Полиция задержала водителя 1974 года рождения и начала уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса.

Задержанному грозит до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством до 3 лет.

Пьяный водитель сбил на автомобиле 3 курсанток в Киеве. Фото: Facebook/dtp.kiev.ua

В Киеве нетрезвый водитель сбил 3 курсанток. Фото: Facebook/dtp.kiev.ua

Как сообщали Українськi Новини, ранее под Киевом женщина перебегала дорогу в неположенном месте и погибла под колесами микроавтобуса.

Кроме того, 6 августа в Киеве на Столичном шоссе произошло серьезное ДТП с тремя погибшими и двумя пострадавшими. ДТП произошло в Голосеевском районе на Столичном шоссе 26-го километра.

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