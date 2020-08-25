подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
25 августа 2020, вторник, 21:59 96
Происшествия 2020-08-25T22:00:15+03:00
Українські Новини
В Киеве пьяный майор сбил трех курсанток. Девушек госпитализировали с переломами

В Киеве пьяный майор сбил трех курсанток. Девушек госпитализировали с переломами

Елена Новикова
ДТП, Курсант, Тойота, Курсанты, пострадавшие в ДТП, Пьяное вождение, ДТП в Киеве
ДТП в Киеве. Фото: Facebook/dtp.kiev.ua
ДТП в Киеве. Фото: Facebook/dtp.kiev.ua

Нетрезвый водитель сбил на автомобиле 3 курсанток в Киеве, в то время, как 21 августа на выезде из Киева растянулась многокилометровая пробка из-за смертельного ДТП с участием правоохранителя.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева, передают Українськi Новини.

"Столичная полиция начала уголовное производство по факту ДТП, в котором пострадали три курсантки", - сказано в нем.

Во вторник в столичную полицию поступило сообщение о том, что на территории воинской части на улице Зоологической водитель авто "Тойота Приус" наехал на 3 курсанток военного вуза.

Правоохранители установили, что водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил наезд на курсанток, которые стояли возле админздания.

Вследствие ДТП девушки получили переломы конечностей, их госпитализировали.

Полиция задержала водителя 1974 года рождения и начала уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса.

Задержанному грозит до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством до 3 лет.

Пьяный водитель сбил на автомобиле 3 курсанток в Киеве. Фото: Пьяный водитель сбил на автомобиле 3 курсанток в Киеве. Фото: Facebook/dtp.kiev.ua

В Киеве нетрезвый водитель сбил 3 курсанток. Фото: Facebook/dtp.kiev.uaВ Киеве нетрезвый водитель сбил 3 курсанток. Фото: Facebook/dtp.kiev.ua

Как сообщали Українськi Новини, ранее под Киевом женщина перебегала дорогу в неположенном месте и погибла под колесами микроавтобуса.

Кроме того, 6 августа в Киеве на Столичном шоссе произошло серьезное ДТП с тремя погибшими и двумя пострадавшими. ДТП произошло в Голосеевском районе на Столичном шоссе 26-го километра.

Больше новостей о: ДТП Курсант Тойота Курсанты пострадавшие в ДТП Пьяное вождение ДТП в Киеве

В Днипре Opel на полной скорости "влетел" под фуру...
В Святошинском районе Киева из-за ДТП образовалась...
Смертельное ДТП под Киевом. BMW на "евробляхах" ло...
Саенко сменил старый автомобиль на Toyota Land Cru...
В Черновцах разрешили работу рынков, детских садов и школ, будучи в "красной зоне" эпидопасности
В поездах "Укрзализныци" начала работать военизированная охрана. Список охраняемых маршрутов
Новости
В Новых Санжарах зафиксировали первый случай коронавируса 22:11
ДТП в Киеве. Фото: Facebook/dtp.kiev.ua
В Киеве пьяный майор сбил трех курсанток. Девушек госпитализировали с переломами 21:59
На выплату пенсий в августе ПФУ направил более 39 миллиардов 21:51 Инфографика
Из-за непогоды в Виннице подтоплены несколько районов 21:28
Никто не хочет отвечать за госрейдерство по отношению к АО "Мотор Сич", — эксперты о суде по аресту акций предприятия 21:02
больше новостей
Пенсия. Фото: dengi.ua
Стаж больше на 20 лет, а пенсии одинаковые: в Минсоце объяснили, от чего зависит размер выплат 05:30 Инфографика
Мировые лидеры поздравили Украину с Днем независимости: что пожелали иностранные партнеры 23:25
Минздрав за сутки сократил количество ПЦР-тестирований почти на 40% 10:58
Гривна растет в цене. Курс нацвалюты на сегодня 05:00
Карантин. Фото: pexels
С сегодняшнего дня вступают в силу изменения по карантинным зонам. Где и какие ограничения ожидают украинцев 06:00
больше новостей
Пенсия. Фото: dengi.ua
Стаж больше на 20 лет, а пенсии одинаковые: в Минсоце объяснили, от чего зависит размер выплат 05:30 Инфографика
Те, кто без боя подарил часть территории, будут давать показания, а не проповеди с патриотизмом, - Зеленский 11:30
Большой Государственный Герб Украины уже существует. Президент Зеленский должен его утвердить, - Фонд «Украина XXI века» 10:20
Мост через Босфор в Стамбуле в цветах флага Украины. Фото: facebook/CGUinIstanbul
Мосты через Босфор в Стамбуле и телебашню Атакуле "одели" в цвета украинского флага 12:18
Праворадикалы в Одессе напали на депутата Плачкову по приказу Труханова, — ОПЗЖ 19:42
больше новостей
В июле промышленное производство сократилось на 4,2%
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok