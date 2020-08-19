Под Киевом женщина перебегала дорогу в неположенном месте и погибла под колесами микроавтобуса

Вчера, 18 августа, в с. Чабаны Киевской области произошла смертельная авария, в которой погибла женщина. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Так, сообщается, что пожилая женщина внезапно вышла на дорогу в 10 метрах от перехода и попала под колеса микроавтобуса "Renault".

Отмечается, что автобус протянул женщину около десяти метров.

Автобус протянул женщину под днищем около 10 метров.

На место ДТП в течение 5 мин прибыли скорая и спасатели ГосЧС. Женщину достали из-под автобуса еще живой, однако, в машине скорой помощи она скончалась.

Смертельное ДТП под Киевом. Фото: ДТП Киев

Как сообщали Українські Новини, 6 августа в Киеве на Столичном шоссе произошло серьезное ДТП с тремя погибшими и двумя пострадавшими. ДТП произошло в Голосеевском районе на Столичном шоссе 26-го километра,

Также в Киеве на Братиславской перекрывали движение из-за упавшего и повисшего на проводах столба.

Также в июле в Киевской области 3 июля произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, в результате которой один человек погиб и еще четверо казались в больнице.

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