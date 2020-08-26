Двум курсанткам ампутировали по ноге. Волонтер рассказала о состоянии девушек, которых сбил пьяный водитель

В Киеве прооперировали курсанток, во вторник, 25 августа, сбил нетрезвый водитель в Киеве. Двум девушкам ампутировали по ноге, а состояние третьей пострадавшей немного лучше. Об этом сообщает "ТСН".

"У одной девушки ампутировали ногу, у второй ампутировали ногу, а за третью борются, надеемся все обойдется. Я не знаю, как легковой автомобиль мог наехать так, чтобы были такие серьезные травмы", - рассказала волонтер Наталья Воронкова.

Отмечается, что 46-летнего водителя задержали. В полиции подтвердили, что водитель был нетрезв, он не справился с управлением и наехал на трех студенток медицинской специальности, которые стояли у здания. Известно, что в военный университет девушки приехали получить форму.

Полиция начала уголовное производство.

Как сообщали Українськi Новини, ранее под Киевом женщина перебегала дорогу в неположенном месте и погибла под колесами микроавтобуса.

Ранее сообщалось о том, что 6 августа в Киеве на Столичном шоссе произошло серьезное ДТП с тремя погибшими и двумя пострадавшими.

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