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26 августа 2020, среда, 10:32 1280
Силовые структуры 2020-08-26T10:36:36+03:00
Українські Новини
Двум курсанткам ампутировали по ноге. Волонтер рассказала о состоянии девушек, которых сбил пьяный водитель

Двум курсанткам ампутировали по ноге. Волонтер рассказала о состоянии девушек, которых сбил пьяный водитель

Елена Новикова
ДТП, пострадавшие в ДТП, Пьяное вождение, ДТП в Киеве
ДТП в Киеве. Фото: Нацполиция
ДТП в Киеве. Фото: Нацполиция

В Киеве прооперировали курсанток, во вторник, 25 августа, сбил нетрезвый водитель в Киеве. Двум девушкам ампутировали по ноге, а состояние третьей пострадавшей немного лучше. Об этом сообщает "ТСН".

"У одной девушки ампутировали ногу, у второй ампутировали ногу, а за третью борются, надеемся все обойдется. Я не знаю, как легковой автомобиль мог наехать так, чтобы были такие серьезные травмы", - рассказала волонтер Наталья Воронкова.

Отмечается, что 46-летнего водителя задержали. В полиции подтвердили, что водитель был нетрезв, он не справился с управлением и наехал на трех студенток медицинской специальности, которые стояли у здания. Известно, что в военный университет девушки приехали получить форму.

Полиция начала уголовное производство.

Как сообщали Українськi Новини, ранее под Киевом женщина перебегала дорогу в неположенном месте и погибла под колесами микроавтобуса.

Ранее сообщалось о том, что 6 августа в Киеве на Столичном шоссе произошло серьезное ДТП с тремя погибшими и двумя пострадавшими.

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