1 сентября у киевских первоклассников: праздничная линейка в масках и на расстоянии

Сегодня, 1 сентября, все школьники Украины отмечают день Знаний и возвращение в школу после летних каникул. Однако для первоклассников Украины сегодня особенный праздник - они впервые пошли в школу, да еще и по новым правилам - с социальной дистанцией, в масках и с антисептиками в руках. Однако даже нестабильная эпидемиологическая обстановка в Киеве не помешала первоклашкам искренне радоваться началу нового этапа в жизни. Споры насчет условий нового учебного года в Украине продолжаются уже несколько недель, но уже сейчас заметны изменения - торжественные линейки стали короче, родителей не впускают в здание школы, на входе в саму школу проводят температурный скрининг. Но первый детский школьный праздник остался по-прежнему веселым, искренним и волнующим. [gallery-6151] Как сообщали Українські Новини, в Нацполиции не получали информацию о нарушении правил карантина в школах. Также Зеленский считает, что заменить "живую" школу на школу online невозможно, но Украина готова к такому формату Тем временем, в первые месяцы учебного года у школьников будут проверять знания после дистанционного обучения. Также Минздрав утвердил рекомендации для работы школ в карантин.