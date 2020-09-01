1 сентября у киевских первоклассников: праздничная линейка в масках и на расстоянии

Споры насчет условий нового учебного года в Украине продолжаются уже несколько недель, но уже сейчас заметны изменения - торжественные линейки стали короче, родителей не впускают в здание школы, на входе в саму школу проводят температурный скрининг. Но первый детский школьный праздник остался по-прежнему веселым, искренним и волнующим.

Как сообщали Українські Новини, в Нацполиции не получали информацию о нарушении правил карантина в школах.

Также Зеленский считает, что заменить "живую" школу на школу online невозможно, но Украина готова к такому формату

Тем временем, в первые месяцы учебного года у школьников будут проверять знания после дистанционного обучения.

Также Минздрав утвердил рекомендации для работы школ в карантин.

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