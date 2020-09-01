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01 сентября 2020, вторник, 20:00 616
Общество 2020-09-01T20:15:01+03:00
Українські Новини
1 сентября у киевских первоклассников: праздничная линейка в масках и на расстоянии

1 сентября у киевских первоклассников: праздничная линейка в масках и на расстоянии

Ольга Фандорина
Школа, День знаний, 1 сентября, Первоклашки, Учебный год, первый класс, Первоклассники

Сегодня, 1 сентября, все школьники Украины отмечают день Знаний и возвращение в школу после летних каникул. Однако для первоклассников Украины сегодня особенный праздник - они впервые пошли в школу, да еще и по новым правилам - с социальной дистанцией, в масках и с антисептиками в руках. Однако даже нестабильная эпидемиологическая обстановка в Киеве не помешала первоклашкам искренне радоваться началу нового этапа в жизни. 

Споры насчет условий нового учебного года в Украине продолжаются уже несколько недель, но уже сейчас заметны изменения - торжественные линейки стали короче, родителей не впускают в здание школы, на входе в саму школу проводят температурный скрининг. Но первый детский школьный праздник остался по-прежнему веселым, искренним и волнующим. 

Как сообщали Українські Новини, в Нацполиции не получали информацию о нарушении правил карантина в школах. 

Также Зеленский считает, что заменить "живую" школу на школу online невозможно, но Украина готова к такому формату

Тем временем, в первые месяцы учебного года у школьников будут проверять знания после дистанционного обучения.

Также Минздрав утвердил рекомендации для работы школ в карантин.

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