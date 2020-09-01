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01 сентября 2020, вторник, 16:59 250
Общество 2020-09-01T18:00:03+03:00
Українські Новини
Зеленский считает, что заменить "живую" школу на школу online невозможно, но Украина готова к такому формату

Зеленский считает, что заменить "живую" школу на школу online невозможно, но Украина готова к такому формату

Валерия Драгомирова
дистанционное обучение, Обучение в школах, Владимир Зеленский
Зеленский. Фото: Офис президента
Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский считает, нельзя заменить "живое" обучение в школе. Однако если будет большая волна заболеваемости коронавирусом, то Украина будет готова перейти к дистанционному формату обучения.

Об этом он рассказал в ходе поездки в Полтавскую область. 

"Я понимаю, что школа online – это не выход, потому что для детей главное общение, диалог и ощущение свободы. Такой свободе и такому общению ты можешь научиться только в школе… Действительно, заменить живую школу на школу online невозможно, хотя мы готовы к такому формату, если будет большая волна COVID-19", - сказал Зеленский в ходе поездки в Полтавскую область. 

Он отметил, что Украина весной провела эксперимент с обучением online и трансляцией уроков по телевидению, так как Интернета пока нет в селах.
Зеленский пожелал детям здоровья и свободы, а учителям – беречь себя.

Ранее Зеленский в в социальной сети Facebook поздравил всех учащихся и преподавателей с началом нового учебного года.

"Поздравляю с началом нового учебного года преподавателей и студентов, учителей и школьников, воспитателей и дошкольников! И, конечно, всех родителей", - написал он.

Президент подчеркнул, что этот год особенный.

"К традиционному утреннему "возьми сменку" добавляется "возьми маску". Кроме знакомого "не выкрикивайте - поднимайте руки", говорят "не забывайте и дезинфицируйте руки". А на смену легендарному "не бегайте по коридорам" приходит "пожалуйста, держите дистанцию". Безопасные условия во время обучения - главный приоритет. Мы верим, что и педагоги, и родители, и все остальные, кто касается образовательного процесса, будут ответственными", - отметил он.

Зеленский добавил, что нужно адаптироваться к ситуации, когда и знания, и здоровье являются одинаково важными.

"Желаю всем всегда 12 баллов и 36,6. Верю, что тысячи украинских первоклассников, которые сегодня переступили порог школы, станут в будущем надежной опорой и залогом успешной и процветающей независимой Украины. Верю, что будущие бакалавры, специалисты и магистры уже через год присоединятся к общему построению такого государства. Всех с Днем знаний", - написал Президент.

Как сообщали Українські Новини, Черновцы начали учебный год в школах дистанционно из-за отнесения к "красной" зоне эпидопасности.

Кроме того, в Нацполиции не получали информацию о нарушении правил карантина в школах. 

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