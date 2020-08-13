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13 августа 2020, четверг, 10:28 311
Общество 2020-08-13T10:29:29+03:00
Українські Новини
В первые месяцы учебного года у школьников будут проверять знания после дистанционного обучения

В первые месяцы учебного года у школьников будут проверять знания после дистанционного обучения

Валерия Драгомирова
Школы, дистанционное обучение, Учебный год-2020, Учебный год в Украине
Дистанционное образование. Фото: pixabay
Дистанционное образование. Фото: pixabay

Учебный год в Украине начнется вовремя, а в Министерстве образования и науки сообщили, что у школьников в первые месяцы учебного года будут проверяться знания, которые они усваивали при дистанционном обучении. Проверка будет происходить благодаря "корректирующему обучению".

Об этом говорится в материале РБК-Украина. 

"Именно в первые месяцы 2020 - 2021 учебного года в школах будет организовано так называемое "корректирующее обучение", во время которого учителя смогут выяснить освоение учениками того материала, который пришелся на карантин", - сказали РБК-Украина в пресс-службе ведомства.

Как сообщали Українські Новини, согласно соцопросу, половина родителей против онлайн учебы в школах. Родители ответили, что столкнулись со снижением уровня успеваемости детей и недостатком внимания учителей к потребностям детей. 

Ранее Кабмин дал разъяснения, как и когда начнется новый учебный год в вузах. Вузы смогут сами определять, когда и в какой форме начинать образовательный процесс в новом учебном году.

Тем временем Минздрав утвердил рекомендации для работы школ в карантин.

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