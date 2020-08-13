В первые месяцы учебного года у школьников будут проверять знания после дистанционного обучения

Учебный год в Украине начнется вовремя, а в Министерстве образования и науки сообщили, что у школьников в первые месяцы учебного года будут проверяться знания, которые они усваивали при дистанционном обучении. Проверка будет происходить благодаря "корректирующему обучению".

Об этом говорится в материале РБК-Украина.

"Именно в первые месяцы 2020 - 2021 учебного года в школах будет организовано так называемое "корректирующее обучение", во время которого учителя смогут выяснить освоение учениками того материала, который пришелся на карантин", - сказали РБК-Украина в пресс-службе ведомства.



Как сообщали Українські Новини, согласно соцопросу, половина родителей против онлайн учебы в школах. Родители ответили, что столкнулись со снижением уровня успеваемости детей и недостатком внимания учителей к потребностям детей.



Ранее Кабмин дал разъяснения, как и когда начнется новый учебный год в вузах. Вузы смогут сами определять, когда и в какой форме начинать образовательный процесс в новом учебном году.

Тем временем Минздрав утвердил рекомендации для работы школ в карантин.