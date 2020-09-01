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01 сентября 2020, вторник, 06:10 201
Общество 2020-09-01T06:10:01+03:00
Українські Новини
1 сентября для первоклассников Киева: родители растеряны, учителя возмущены

1 сентября для первоклассников Киева: родители растеряны, учителя возмущены

Ольга Фандорина
Школьники, День знаний, 1 сентября, Школы, Торжественное открытие, Линейка, Праздничная линейка
День знаний в школах Киева 1 сентября. Фото:
День знаний в школах Киева 1 сентября. Фото: "Информатор"

Пока Киев находится в "желтой" карантинной зоне, все родители школьников в напряжении - как будет проходить учебный год, не введут ли снова дистанционное обучение и главное - как в школу пойдут первые классы, у учеников которых еще нет опыта обучения. Как пройдет 1 сентября у первоклассников Киева, передают Українські Новини. 

Торжественные традиционные ежегодные линейки в этом году пройдут только для первых классов - в сокращенном варианте. Линейка первоклассников продлится 20-30 минут, после чего новоиспеченных школьников поведут в классы для первого урока. 

Ученикам нужно обязательно иметь с собой:

  • 2-3 маски в день
  • антисептические влажные салфетки
  • личная бутылка с питьевой водой

Родителей в школы пускать не будут, вместо этого коммуникация будет проводится в соцсетях. Игрушки в этом году в школах строго запрещены, а игры разрешены только бесконтактные.

Также в некоторых школах предупредили о запрете на цветы в подарок учителям.

Родительские собрания в этом году также проводились в сокращенном режиме, а многие родители жалуются, что о том, как будет проводится обучение в школах - не знают до сих пор. Некоторые школы ввели учебу "неделю через неделю", некоторые - поделили учеников на несколько групп и ввели смены в учебном процессе.

Учителя также жалуются на то, что по новым правилам МОЗ, если в школе два человека заболели COVID-19, то школу переводят на дистанционное обучение и учитель теряет ставку из-за этого.

Как сообщали Українські Новини, Киев включили в "желтую зону" карантина

Тем временем, в первые месяцы учебного года у школьников будут проверять знания после дистанционного обучения.

Также Минздрав утвердил рекомендации для работы школ в карантин.

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