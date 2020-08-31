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31 августа 2020, понедельник, 09:00 1688
Общество 2020-08-31T11:15:02+03:00
Українські Новини
Обучение в карантин. Какие правила введут в школах из-за коронавируса

Обучение в карантин. Какие правила введут в школах из-за коронавируса

Анна Рудык
Карантин, Маски, Открытие школы, Учеба в карантин
Школа. Фото: Pixabay
Школа. Фото: Pixabay

С началом нового учебного года в карантинных условиях школы начнут работу по новым правилам. Об этом в интервью "Радио Свобода" сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. 

Так, Степанов сообщил, что дети с 1 по 4 класс не обязаны носить маски в школах, однако должны соблюдать максимально дистанцию.

"В том числе мы принимали во внимание свое общение с нашими международным экспертами, общение со специалистами ВОЗ, с различными странами, наш опыт, который есть", – сказал министр.

Он пояснил, что маленьких детей "сложнее одеть в маски". Кроме того, они "имеют совсем другой процент заболеваемости" – реже заражаются коронавирусом.

"Опять же, чтобы совместить нормальную жизнь, с одной стороны, а с другой – безопасные условия обучения, то мы пришли к такому выводу", – подчеркнул глава Минздрава.

Также Степанов отметил, что для старших и младших классов можно открыть разные входы.

"Мы четко сказали, как нам надо максимально развести учеников, чтобы не было скоплений. Каждая школа имеет несколько входов и выходов. Давайте их откроем и скажем, что старшие классы заходят в этот вход, младшие классы – в этот вход", – добавил он.

Степанов также напомнил о рекомендации Министерства здравоохранения изменить время начала уроков. 

"Буквально 15 минут, но они уже будут влиять на скопление людей, то есть его не будет", – пояснил он.

Что касается процесса питания, то, как подчеркнул Степанов, в каждой школе должна быть столовая и дети должны питаться.

"Но мы не можем сейчас в нашей новой реальности позволить себе шведский стол", – отметил он.

Министр добавил, что на уроках ученикам можно не пользоваться масками, а надевать их только на перерывах.

"И просто родители ради здоровья своего ребенка, чтобы он не заболел, положите ему масочку", – сказал руководитель Министерства здравоохранения.

Как сообщали Українськi Новини, в МОЗ рассказали, когда в школах могут ввести дистанционное обучение.

Также в Киевской городской государственной администрации заявили, что если учитель заразится коронавирусом, то школу могут закрыть.

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