Обучение в карантин. Какие правила введут в школах из-за коронавируса

С началом нового учебного года в карантинных условиях школы начнут работу по новым правилам. Об этом в интервью "Радио Свобода" сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Так, Степанов сообщил, что дети с 1 по 4 класс не обязаны носить маски в школах, однако должны соблюдать максимально дистанцию. "В том числе мы принимали во внимание свое общение с нашими международным экспертами, общение со специалистами ВОЗ, с различными странами, наш опыт, который есть", – сказал министр. Он пояснил, что маленьких детей "сложнее одеть в маски". Кроме того, они "имеют совсем другой процент заболеваемости" – реже заражаются коронавирусом. "Опять же, чтобы совместить нормальную жизнь, с одной стороны, а с другой – безопасные условия обучения, то мы пришли к такому выводу", – подчеркнул глава Минздрава. Также Степанов отметил, что для старших и младших классов можно открыть разные входы. "Мы четко сказали, как нам надо максимально развести учеников, чтобы не было скоплений. Каждая школа имеет несколько входов и выходов. Давайте их откроем и скажем, что старшие классы заходят в этот вход, младшие классы – в этот вход", – добавил он. Степанов также напомнил о рекомендации Министерства здравоохранения изменить время начала уроков. "Буквально 15 минут, но они уже будут влиять на скопление людей, то есть его не будет", – пояснил он. Что касается процесса питания, то, как подчеркнул Степанов, в каждой школе должна быть столовая и дети должны питаться. "Но мы не можем сейчас в нашей новой реальности позволить себе шведский стол", – отметил он. Министр добавил, что на уроках ученикам можно не пользоваться масками, а надевать их только на перерывах. "И просто родители ради здоровья своего ребенка, чтобы он не заболел, положите ему масочку", – сказал руководитель Министерства здравоохранения. Как сообщали Українськi Новини, в МОЗ рассказали, когда в школах могут ввести дистанционное обучение. Также в Киевской городской государственной администрации заявили, что если учитель заразится коронавирусом, то школу могут закрыть.