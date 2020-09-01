Сегодня начинается новый учебный год в условиях Covid-19. В Минздраве дали рекомендации родителям

Сегодня, 1 сентября, в Украине начинается учебный процесс. Однако школы не будут работать в городах или районах, где установлен "красный" уровень эпидемической опасности. В Министерстве здравоохранения решили напомнить родителям о безопасном пребывании детей в школе. Соответствующая инфографика опубликована в Facebook Минздрава. Напоминание для родителей обеспечьте детей 5-11 классов средствами индивидуальной защиты (1-4 класс маски не обязательны); общайтесь с детьми на территории образовательного заведения, но не заходите внутрь; оставляйте ребенка дома при первых признаках ОРВИ; следите за соблюдением правил личной гигиены ребенком. Обучение в школах в условиях коронавируса. Инфографика: Минздрав Полный список рекомендаций можно посмотреть здесь. Как сообщали Українські Новини, в Киевской городской государственной администрации заявили, что если учитель заразится коронавирусом, то школу могут закрыть.Ранее в Минобразования рассказали, как будут работать школьные столовые с 1 сентября. Кроме того, какие правила введут в школах из-за коронавируса.