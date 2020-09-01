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01 сентября 2020, вторник, 07:07 642 Инфографика
Общество 2020-09-01T08:00:16+03:00
Українські Новини
Сегодня начинается новый учебный год в условиях Covid-19. В Минздраве дали рекомендации родителям

Сегодня начинается новый учебный год в условиях Covid-19. В Минздраве дали рекомендации родителям

Валерия Драгомирова
Школьники, 1 сентября, Карантин, Школы, Коронавирус, Обучение в школах, Образовательный процесс
Школьники. Фото: pixabay
Школьники. Фото: pixabay

Сегодня, 1 сентября, в Украине начинается учебный процесс. Однако школы не будут работать в городах или районах, где установлен "красный" уровень эпидемической опасности. В Министерстве здравоохранения решили напомнить родителям о безопасном пребывании детей в школе. 

Соответствующая инфографика опубликована в Facebook Минздрава. 

Напоминание для родителей

  • обеспечьте детей 5-11 классов средствами индивидуальной защиты (1-4 класс маски не обязательны);
  • общайтесь с детьми на территории образовательного заведения, но не заходите внутрь;
  • оставляйте ребенка дома при первых признаках ОРВИ;
  • следите за соблюдением правил личной гигиены ребенком.
       

Обучение в школах в условиях коронавируса. Инфографика: МинздравОбучение в школах в условиях коронавируса. Инфографика: Минздрав

Полный список рекомендаций можно посмотреть здесь

Как сообщали Українські Новини, в Киевской городской государственной администрации заявили, что если учитель заразится коронавирусом, то школу могут закрыть.

Ранее в Минобразования рассказали, как будут работать школьные столовые с 1 сентября

Кроме того, какие правила введут в школах из-за коронавируса

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