підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
01 вересня 2020, вівторок, 14:13 7
Кабмін 2020-09-01T15:15:02+03:00
Українські Новини
У Міносвіти розповіли, скільки школярів почало навчання з 1 вересня

У Міносвіти розповіли, скільки школярів почало навчання з 1 вересня

Елена Новикова
Школа, Карантин, школярі, Міносвіти, Навчальний рік, Карантин в Україні, Міністерство освіти і науки України
Школа. Фото: pixabay
Школа. Фото: pixabay

З 1 вересня в Україні навчання починають понад 4,2 млн учнів, серед яких 428 тис. першокласників, в той час, як тільки в Києві навчання в школах почали 30 тис. першокласників.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства освіти і науки, передають Українські Новини

Міністерство вітає всіх українців з 1 вересня - Днем знань.

У повідомленні наголошується, що держава робить все можливе, щоб створити в навчальних закладах безпечні умови для навчання і розвитку у зв'язку з коронавірусів.

Як повідомляли Українськi Новини, в Міносвіти розповіли про те, як функціонуватимуть їдальні в навчальних закладах під час карантину у зв'язку з епідемією коронавірусу – не дозволяється харчування по типу "шведського столу" та з самообслуговуванням.

Також міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів про нові правила роботи шкіл у період карантину.

Тим часом в Україні пройшло свято 1 вересня в школах, де діє особливий карантинний режим. Міністерство охорони здоров'я дало низку рекомендацій батькам про безпечне перебування дітей у школі.

Більше новин про: Школа Карантин школярі Міносвіти Навчальний рік Карантин в Україні Міністерство освіти і науки України

З початком навчального року в Україні може вирости...
Шмигаль прогнозує подальше продовження карантину...
1 вересня для першокласників Києва: батьки розгубл...
У МОН розповіли, хто має забезпеччити школи маскам...
Шмигаль прогнозує подальше продовження карантину
Початок навчального року на карантині. Як пройшло 1 вересня в Києві
Новини
DCH побажала нових професійних досягнень директору "Івченко-Прогрес" Ігорю Кравченку 14:49
Ми не плануємо повторювати локдаун країни, – Шмигаль 14:43
У Київській області продовжує падати захворюваність на коронавірус 14:40
Словаччина буде вимагати від українців реєстрацію на веб-сторінці при в'їзді в країну 14:25
У Міносвіти розповіли, скільки школярів почало навчання з 1 вересня 14:13
більше новин
ДБР знайшло кримінал на Вавриша, — ЗМІ 10:15
Петиція про звільнення Артема Ситника набрала вже більше п’яти тисяч голосів 10:25
Комісія Мін'юсту підтвердила дотримання процедур в експертизах у справі Шеремета, - МВС 10:39
Офіс Генпрокурора вивчить ситуацію навколо виробника дитячого харчування "Малятко" в найкоротші терміни, - Венедіктова 13:13
Голова Всеукраїнської Аграрної Ради Андрій Дикун буде змагатися за посаду Голови Уманьської обєднаної територіальної громади на місцевих виборах 12:09
більше новин
В Україні підвищилася мінімальна зарплата 05:30
Сьогодні починається новий навчальний рік в умовах Covid-19. Рекомендації батькам від МОЗ 07:07
Навчання в карантин. Які правила введуть в школах через коронавірус 09:00
Набрали чинності нові правила поїздки з України в Білорусь 06:25
Після одноденного падіння захворюваність на коронавірус знову почала зростати 09:30
більше новин
Відсьогодні батькам новонароджених почнуть виплачувати монетизацію "пакета малюка"
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok