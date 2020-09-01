У Міносвіти розповіли, скільки школярів почало навчання з 1 вересня

З 1 вересня в Україні навчання починають понад 4,2 млн учнів, серед яких 428 тис. першокласників, в той час, як тільки в Києві навчання в школах почали 30 тис. першокласників .

Про це йдеться в повідомленні Міністерства освіти і науки, передають Українські Новини

Міністерство вітає всіх українців з 1 вересня - Днем знань.

У повідомленні наголошується, що держава робить все можливе, щоб створити в навчальних закладах безпечні умови для навчання і розвитку у зв'язку з коронавірусів.

Як повідомляли Українськi Новини, в Міносвіти розповіли про те, як функціонуватимуть їдальні в навчальних закладах під час карантину у зв'язку з епідемією коронавірусу – не дозволяється харчування по типу "шведського столу" та з самообслуговуванням.

Також міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів про нові правила роботи шкіл у період карантину.

Тим часом в Україні пройшло свято 1 вересня в школах, де діє особливий карантинний режим. Міністерство охорони здоров'я дало низку рекомендацій батькам про безпечне перебування дітей у школі.

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