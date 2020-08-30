Из-за жары в Украине спасатели предупредили о чрезвычайной пожарной опасности

В воскресенье, 30 августа, в Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности из-за жаркой погоды последних летних выходных. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. "30 августа в южных, восточных, большинстве центральных областей и в Крыму чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении ведомства. Пожарная опасность. Фото: Укргидрометцентр Ранее Українські Новини писали, что синоптик дал предварительный прогноз на осень. В последние летние выходные в Украине будет солнечно и тепло. В воскресенье, 30 августа в Киеве малооблачно, без осадков, ветер южный, 5-10 м\/с, температура ночью +16...+18 градусов, днем +30...+32 градусов. Конец августа будет аномально жарким и грозовым: прогноз погоды на последнюю неделю лета. Кроме того, метеорологи предостерегают, что в дальнейшем стихия будет бушевать все чаще. Сообщалось также, когда придет осеннее похолодание после жары и засушливых выходных. Гидрометцентр дал прогноз погоды на сентябрь.