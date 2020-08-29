Идеальная погода для пикников и пляжа: синоптик дала прогноз на последние выходные лета

В последние летние выходные в Украине будет солнечно и тепло. 29 и 30 августа во всех регионах страны ожидаются сухая погода, чистое небо с красивыми белыми кучевыми облаками и умеренная жара. Об этом написала в Facebook синоптик Наталья Диденко. В субботу днем воздух прогреется до +25...+30 градусов, в Черниговской и Сумской областях - до +23...+26 градусов Цельсия. А в воскресенье Украину разогреет еще больше - до +29...+33 градусов. В Киеве суббота и воскресенье будут солнечные. 29 августа в столице ожидается до +27 градусов, а в воскресенье вернутся жаркие летние +30 градусов.В выходные активизируется магнитное поле Земли, то есть будут магнитные бури. Поэтому метеозависимым людям стоит запастись таблетками от головной боли, повышенного артериального давления или напитка-энергетика. В целом погода будет идеальной для прогулок, загорания, купания и пикников. Ранее Українські Новини писали, что синоптик дал предварительный прогноз на осень. Кроме того, метеорологи предостерегают, что в дальнейшем стихия будет бушевать все чаще.