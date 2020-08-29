Идеальная погода для пикников и пляжа: синоптик дала прогноз на последние выходные лета

Погода в Украине на выходыне. Фото: Портал Акцент

Погода в Украине на выходыне. Фото: Портал Акцент

В последние летние выходные в Украине будет солнечно и тепло. 29 и 30 августа во всех регионах страны ожидаются сухая погода, чистое небо с красивыми белыми кучевыми облаками и умеренная жара.

Об этом написала в Facebook синоптик Наталья Диденко.

В субботу днем воздух прогреется до +25...+30 градусов, в Черниговской и Сумской областях - до +23...+26 градусов Цельсия. А в воскресенье Украину разогреет еще больше - до +29...+33 градусов.

В Киеве суббота и воскресенье будут солнечные. 29 августа в столице ожидается до +27 градусов, а в воскресенье вернутся жаркие летние +30 градусов.

В выходные активизируется магнитное поле Земли, то есть будут магнитные бури. Поэтому метеозависимым людям стоит запастись таблетками от головной боли, повышенного артериального давления или напитка-энергетика.

В целом погода будет идеальной для прогулок, загорания, купания и пикников.

Ранее Українські Новини писали, что синоптик дал предварительный прогноз на осень.

Кроме того, метеорологи предостерегают, что в дальнейшем стихия будет бушевать все чаще.

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