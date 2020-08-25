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25 августа 2020, вторник, 06:00 9 Инфографика
Жизнь 2020-08-25T06:00:01+03:00
Українські Новини
Конец августа будет аномально жарким и грозовым: прогноз погоды на последнюю неделю лета

Конец августа будет аномально жарким и грозовым: прогноз погоды на последнюю неделю лета

Надежда Комендантова
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Погода в Украине на неделю. Фото: Валерия Назаренко
Погода в Украине на неделю. Фото: Валерия Назаренко

В то время, как на День независимости в Украину ворвался циклон, в течение 24-26 августа на территории западных, северных и частично центральных областей ожидаются значительные грозовые дожди. 

Как пишет SuperAgronom, по данным мониторинга Метео Фарм, 27 августа вероятны кратковременные осадки в Житомирской, Волынской и Ровенской областях. На Востоке и Юге осадки в течение недели не ожидаются.

Погода в Украине 25 августа от Укргидрометцентра. Погода в Украине 25 августа от Укргидрометцентра.

С 24 по 28 августа температура воздуха в северных областях ночью будет колебаться от +11 до + 18 ° С, дневная температура составит +20 ... + 30 ° С, на Западе ночная температура достигнет лишь + 11 ... + 16 ° С, дневная + 20 ... + 28 ° С.

Погода в Украине 25 августа от Укргидрометцентра. Погода в Украине 26 августа от Укргидрометцентра.

Погода в Украине 25 августа от Укргидрометцентра. Погода в Украине 27 августа от Укргидрометцентра.

Погода в Украине 28 августа от Укргидрометцентра. Погода в Украине 28 августа от Укргидрометцентра.

Начиная с 29 по 30 августа температура в западных областях ожидается + 27 ... + 34 ° С, на севере достигнет отметки +24 ... + 32 ° С. В центральных, южных и восточных областях температурный режим будет более устойчивым и значительным колебаниям в течение недели не ожидается.

Погода в Украине 29 августа от Укргидрометцентра. Погода в Украине 29 августа от Укргидрометцентра.

Ночные температуры в этих областях будут находиться в пределах + 11 ... + 21 ° С, дневная температура на Востоке + 26 ... + 32 ° С, на юге + 26 ... + 33 ° С, в центральных областях составит +23 ... + 33 ° С. Максимально температура воздуха поднимется 30-го августа. Температура почвы на территории всей страны будет колебаться от +11 до + 23 ° С.

Погода в Киеве на 2 недели от Метеопрога. Погода в Киеве на 2 недели от Метеопрога.

Ранее Українські Новини писали, что синоптик дал предварительный прогноз на осень.

Кроме того, метеорологи предостерегают, что в дальнейшем стихия будет бушевать все чаще.

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