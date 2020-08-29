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29 августа 2020, суббота, 21:55 7 Карта
Общество 2020-08-29T21:55:01+03:00
Українські Новини
В воскресенье воздух раскалится до +34, будет сухо по всей территории Украины

В воскресенье воздух раскалится до +34, будет сухо по всей территории Украины

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз, погода в Киеве, погода в Украине, погода в августе
Погода 30 августа. Фото: Валерия Назаренко
Погода 30 августа. Фото: Валерия Назаренко

В последние летние выходные в Украине будет солнечно и тепло. В воскресенье, 30 августа в Киеве малооблачно, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с, температура ночью +16...+18 градусов, днем +​​30...+32 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины малооблачно, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +11...+18 градусов, днем ​​+28...+34 градусов.

В Карпатах без осадков, температура воздуха ночью +9...+14 градусов, днем +​​22...+27 градусов.

В Моршине также без осадков, температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем +​​30...+32 градусов.

В Трускавце без осадков, температура воздуха ночью +15...+17 градусов, днем ​​+30...+32 градусов.

В Сваляве также без осадков, температура воздуха ночью +17...+19 градусов, днем ​​+29...+31 градусов.

На севере Украины малооблачно, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +12...+18 градусов, днем +​​28...+34 градусов.

В центре Украины малооблачно, также без осадков, ветер южный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +11..+17 градусов, днем ​​+28...+34 градусов.

На востоке Украины малооблачно, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/, температура воздуха ночью +9...+15 градусов, днем ​​+28...+33 градусов.

На юге Украины также малооблачно, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +15...+21 градусов, днем ​​+28...+34 градусов.

В Крыму малооблачно, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +14...+19 градусов, днем ​​+28...+33 градусов.

В Ялте без осадков, температура ночью +16...+18 градусов, днем ​​+30...+32 градусов.

29 августа в 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла +23…+25 градусов, в Днепре в пределах Киева +21 градус.

Погода в Украине 30 августа от Гидрометцентр.Погода в Украине 30 августа от Гидрометцентр.

Ранее Українські Новини писали, что синоптик дал предварительный прогноз на осень.

Кроме того, метеорологи предостерегают, что в дальнейшем стихия будет бушевать все чаще.

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