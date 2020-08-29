В воскресенье воздух раскалится до +34, будет сухо по всей территории Украины

В последние летние выходные в Украине будет солнечно и тепло. В воскресенье, 30 августа в Киеве малооблачно, без осадков, ветер южный, 5-10 м\/с, температура ночью +16...+18 градусов, днем +30...+32 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины малооблачно, без осадков, ветер южный, 5-10 м\/с, температура воздуха ночью +11...+18 градусов, днем +28...+34 градусов. В Карпатах без осадков, температура воздуха ночью +9...+14 градусов, днем +22...+27 градусов. В Моршине также без осадков, температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем +30...+32 градусов. В Трускавце без осадков, температура воздуха ночью +15...+17 градусов, днем +30...+32 градусов. В Сваляве также без осадков, температура воздуха ночью +17...+19 градусов, днем +29...+31 градусов. На севере Украины малооблачно, без осадков, ветер южный, 5-10 м\/с, температура воздуха ночью +12...+18 градусов, днем +28...+34 градусов. В центре Украины малооблачно, также без осадков, ветер южный, 5-10 м\/с, температура воздуха ночью +11..+17 градусов, днем +28...+34 градусов. На востоке Украины малооблачно, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м\/, температура воздуха ночью +9...+15 градусов, днем +28...+33 градусов. На юге Украины также малооблачно, без осадков, ветер южный, 5-10 м\/с, температура воздуха ночью +15...+21 градусов, днем +28...+34 градусов. В Крыму малооблачно, без осадков, ветер восточный, 5-10 м\/с, температура воздуха ночью +14...+19 градусов, днем +28...+33 градусов. В Ялте без осадков, температура ночью +16...+18 градусов, днем +30...+32 градусов. 29 августа в 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла +23…+25 градусов, в Днепре в пределах Киева +21 градус. Погода в Украине 30 августа от Гидрометцентр. Ранее Українські Новини писали, что синоптик дал предварительный прогноз на осень. Кроме того, метеорологи предостерегают, что в дальнейшем стихия будет бушевать все чаще.