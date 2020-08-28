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28 августа 2020, пятница, 22:52 20
Политика 2020-08-28T23:15:02+03:00
Українські Новини
Президент Зеленский назначил первого зампредседателя АМКУ

Президент Зеленский назначил первого зампредседателя АМКУ

Ольга Фандорина
АМКУ, Владимир Зеленский, Ольга Музыченко, Глава АМКУ
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ). Фото: delo.ua
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ). Фото: delo.ua

Президент Владимир Зеленский назначил первым заместителем председателя Антимонопольного комитета (АМКУ) Ольгу Музыченко.

Об этом говорится в указе № 365 от 28 августа, передают Українськi Новини.

"Назначить Музыченко Ольгу Валерьевну первым заместителем Председателя Антимонопольного комитета Украины - государственным уполномоченным.

Кроме того, указом №364 Президент уволил Музыченко с должности госуполномоченного АМКУ.

Она занимала эту должность с 19 августа.

Как сообщали Українські Новини, ранее фракция "Слуга народа" решила поддержать кандидатуру Ольги Пищанской на должность председателя Антимонопольного комитета (АМКУ), которая на тот момент исполнялала обязанности главы ведомства.

Председатель Антимонопольного комитета (АМКУ) Ольга Пищанская, которую назначили на должность 16 июля, задекларировала за 2019 год 57,2 тыс. гривен ежемесячной зарплаты, жилой дом и 2 квартиры.

Украина обязалась перед Международным валютным фондом усилить полномочия Антимонопольного комитета по проведению обысков.

Антимонопольный комитет начал рассматривать дело о возможном злоупотреблени монопольным положением Национальной акционерной компанией "Нефтегаз Украины".

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