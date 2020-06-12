Украина обязалась усилить полномочия Антимонопольного комитета по проведению обысков, — меморандум с МВФ

Украина обязалась перед Международным валютным фондом усилить полномочия Антимонопольного комитета (АМКУ) по проведению физических обысков, а также получила первый транш от МВФ.

Об этом говорится в опубликованном вечером, 11 июня, меморандуме с МВФ, передают Українські Новини.

"Мы примем закон, для того, чтобы обеспечить... усиление полномочий АМКУ по проведению физических обысков и конфискации документов и обеспечению обмена информацией с другими правоохранительными органами", - сказано в нем.

Также предусматривается обеспечить финансовую и операционную независимость АМКУ и прозрачность, конкурентность и защищенность от политического вмешательства процессов назначения и снятия с должности председателя АМКУ и государственных уполномоченных.

Кроме того, Украина обещает, что решения АМКУ получат статус правоприменительных исполнительных документов, и таким образом, обеспечат отсутствие необходимости использования судебного процесса для обеспечения выполнения решений.

Как сообщали Українські Новини, в рамках сотрудничества с МВФ Украина также обязалась продолжить медреформу с расширением механизма финансирования медпомощи.

Также обязалась привести полномочия и ответственность НКРЭКУ в соответствие с Третьим энергопакетом до апреля 2021.