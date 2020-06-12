Украина обязалась усилить полномочия Антимонопольного комитета по проведению обысков, — меморандум с МВФ

Украина обязалась перед Международным валютным фондом усилить полномочия Антимонопольного комитета (АМКУ) по проведению физических обысков, а также получила первый транш от МВФ. Об этом говорится в опубликованном вечером, 11 июня, меморандуме с МВФ, передают Українські Новини. "Мы примем закон, для того, чтобы обеспечить... усиление полномочий АМКУ по проведению физических обысков и конфискации документов и обеспечению обмена информацией с другими правоохранительными органами", - сказано в нем. Также предусматривается обеспечить финансовую и операционную независимость АМКУ и прозрачность, конкурентность и защищенность от политического вмешательства процессов назначения и снятия с должности председателя АМКУ и государственных уполномоченных. Кроме того, Украина обещает, что решения АМКУ получат статус правоприменительных исполнительных документов, и таким образом, обеспечат отсутствие необходимости использования судебного процесса для обеспечения выполнения решений. Как сообщали Українські Новини, в рамках сотрудничества с МВФ Украина также обязалась продолжить медреформу с расширением механизма финансирования медпомощи. Также обязалась привести полномочия и ответственность НКРЭКУ в соответствие с Третьим энергопакетом до апреля 2021.