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13 июля 2020, понедельник, 23:18 623
Верховная Рада и партии 2020-07-14T00:00:11+03:00
Українські Новини
"Слуга народа" выбрала кандидатов на посты вице-премьера по промышленности и главы АМКУ

"Слуга народа" выбрала кандидатов на посты вице-премьера по промышленности и главы АМКУ

Надежда Комендантова
Вице-премьер, Юрий Терентьев, Партия
Зеленский и фракция. Фото: facebook.com/halyna.yanchenko
Зеленский и фракция. Фото: facebook.com/halyna.yanchenko

Фракция "Слуга народа" решила поддержать кандидатуру бывшего председателя Государственного космического агентства Олега Уруского на должность вице-премьер-министра - министра стратегических отраслей промышленности и Ольги Пищанской на должность председателя Антимонопольного комитета (АМКУ), которая сейчас исполняет обязанности главы ведомства. 

Об этом депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура сообщил в своем Telegram-канале, передают Українськi Новини.

"Сегодня фракция утвердила рекомендовать Пищанскую на должность главы Антимонопольного комитета и Уруского на должность вице-премьера по ОПК", - написал он.

Кроме того, на своей странице в социальной сети Facebook заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук написала, что в понедельник заседание фракции проходило с участием Президента Владимира Зеленского, председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова и премьер-министра Дениса Шмыгаля.

С Зеленским фракция обсудила кадровые вопросы.

Она отметила, что при выборе кандидатур был конкурентный отбор, в результате которого определили сразу нескольких равнозначных кандидатов, один из которых - бывший председатель Государственного космического агентства Олег Уруский, который присутствовал на заседании фракции.

Она сообщила, что голосование по председателю АМКУ и вице-премьеру состоится в среду, 15 июля, а за кандидатуру председателя НБУ депутаты проголосуют в пятницу, 17 июля.

Как сообщали Українськi Новини, 3 июля Верховная Рада уволила председателя Антимонопольного комитета (АМКУ) Юрия Терентьева.

Тем временем, Рада проведет дополнительное внеочередное заседание во вторник. 

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