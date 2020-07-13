"Слуга народа" выбрала кандидатов на посты вице-премьера по промышленности и главы АМКУ

Фракция "Слуга народа" решила поддержать кандидатуру бывшего председателя Государственного космического агентства Олега Уруского на должность вице-премьер-министра - министра стратегических отраслей промышленности и Ольги Пищанской на должность председателя Антимонопольного комитета (АМКУ), которая сейчас исполняет обязанности главы ведомства. Об этом депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура сообщил в своем Telegram-канале, передают Українськi Новини. "Сегодня фракция утвердила рекомендовать Пищанскую на должность главы Антимонопольного комитета и Уруского на должность вице-премьера по ОПК", - написал он. Кроме того, на своей странице в социальной сети Facebook заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук написала, что в понедельник заседание фракции проходило с участием Президента Владимира Зеленского, председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова и премьер-министра Дениса Шмыгаля. С Зеленским фракция обсудила кадровые вопросы. Она отметила, что при выборе кандидатур был конкурентный отбор, в результате которого определили сразу нескольких равнозначных кандидатов, один из которых - бывший председатель Государственного космического агентства Олег Уруский, который присутствовал на заседании фракции. Она сообщила, что голосование по председателю АМКУ и вице-премьеру состоится в среду, 15 июля, а за кандидатуру председателя НБУ депутаты проголосуют в пятницу, 17 июля. Как сообщали Українськi Новини, 3 июля Верховная Рада уволила председателя Антимонопольного комитета (АМКУ) Юрия Терентьева. Тем временем, Рада проведет дополнительное внеочередное заседание во вторник.