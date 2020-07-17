Председатель АМКУ задекларировала 57,2 тыс. гривен ежемесячной зарплаты и две квартиры

Председатель Антимонопольного комитета (АМКУ) Ольга Пищанская, которую назначили на должность 16 июля, задекларировала за 2019 год 57,2 тыс. гривен ежемесячной зарплаты, жилой дом и 2 квартиры.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українські Новини.

Согласно им, в 2019 году Пищанская получила 686,8 тыс. гривен за работу в АМКУ, 44,8 тыс. гривен зарплаты в ООО "Закупочные решения" и 137 тыс. гривен зарплаты в ООО "Стэм инжениринг".

Также она внесла в декларацию 450 тыс. гривен подарка в неденежной форме.

Кроме того, у Пищанской на счету в Сбербанке есть 368,4 тыс. гривен, а также 540 тыс. гривен, 148 тыс. долларов и 24 тыс. евро наличными.

Также она задекларировала жилой дом площадью 175,7 кв. м за 101,9 тыс. гривен, квартиру площадью 67,4 кв. м за 365 тыс. гривен и квартиру площадью 101,6 кв. м за 450 тыс. гривен.

Также Пищанская владеет автомобилем Volkswagen Tiguan 2012 года выпуска за 100 гривен.

Как сообщали Українські Новини, фракция "Слуга народа" решила поддержать кандидатуру Ольги Пищанской на должность председателя Антимонопольного комитета (АМКУ), которая на тот момент исполнялала обязанности главы ведомства.