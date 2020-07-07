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07 июля 2020, вторник, 10:40 169
Экономика 2020-07-07T11:00:02+03:00
Українські Новини
И.о. председателя АМКУ назначена Пещанская. Что о ней известно

И.о. председателя АМКУ назначена Пещанская. Что о ней известно

Елена Новикова
АМКУ, Антимонопольный комитет, Юрий Терентьев, и.о. председателя АМКУ, Ольга Пещанская
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ). Фото: delo.ua
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ). Фото: delo.ua

После того, как Верховная Рада уволила Юрия Терентьева с должности главы Антимонопольного комитета, исполняющей обязанности председателя АМКУ назначена Ольга Пещанская.

Об этом говорится в сообщении АМКУ, передают Українські Новини.

"С сегодняшнего дня (6 июля) и.о. председателя АМКУ является первая заместитель председателя - государственная уполномоченная Ольга Пещанская", - говорится в нем.

С сентября 2019 года Пещанская занимала должность первого заместителя председателя АМКУ.

С ноября 2017 года по август 2019 была коммерческим директором ООО "СТЭМ Инжиниринг".

С декабря 2016 года по август 2019 года Пещанская занимала должность директора ООО "Закупочные решения".

С января по апрель 2016 года Пещанская была начальником отдела закупок материально-технических ресурсов компании "Метинвест".

Как сообщали Українські Новини, вечером 1 июля ряд СМИ сообщили со ссылкой на неназванные источники, что Президент Украины Владимир Зеленский на совещании в Офисе Президента заставил Терентьева написать заявление об отставке.

При этом 2 июля Терентьев заявил, что отозвал свое заявление об отставке.

А Комитет по экономической политике рекомендовал Раде уволить председателя АМКУ Терентьева.

Предположительной причиной конфликта между Зеленским и Терентьевым является наложенный АМКУ штраф в размере 6,5 млрд гривен на компанию "Тэдис", которая является монополистом на рынке табачных изделий.

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