И.о. председателя АМКУ назначена Пещанская. Что о ней известно

После того, как Верховная Рада уволила Юрия Терентьева с должности главы Антимонопольного комитета, исполняющей обязанности председателя АМКУ назначена Ольга Пещанская.

Об этом говорится в сообщении АМКУ, передают Українські Новини.

"С сегодняшнего дня (6 июля) и.о. председателя АМКУ является первая заместитель председателя - государственная уполномоченная Ольга Пещанская", - говорится в нем.

С сентября 2019 года Пещанская занимала должность первого заместителя председателя АМКУ.

С ноября 2017 года по август 2019 была коммерческим директором ООО "СТЭМ Инжиниринг".

С декабря 2016 года по август 2019 года Пещанская занимала должность директора ООО "Закупочные решения".

С января по апрель 2016 года Пещанская была начальником отдела закупок материально-технических ресурсов компании "Метинвест".

Как сообщали Українські Новини, вечером 1 июля ряд СМИ сообщили со ссылкой на неназванные источники, что Президент Украины Владимир Зеленский на совещании в Офисе Президента заставил Терентьева написать заявление об отставке.

При этом 2 июля Терентьев заявил, что отозвал свое заявление об отставке.

А Комитет по экономической политике рекомендовал Раде уволить председателя АМКУ Терентьева.