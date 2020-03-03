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03 марта 2020, вторник, 13:40 321
Экономика 2020-03-03T13:41:38+02:00
Українські Новини
АМКУ проверяет "Нефтегаз" в связи с продажей газа по завышенным ценам

АМКУ проверяет "Нефтегаз" в связи с продажей газа по завышенным ценам

Григорий Яковенко
Антимонопольное расследование, Проверка, Антимонопольный комитет Украины, Нефтегаз
Природный газ (иллюстрация). Фото: unian.net
Природный газ (иллюстрация). Фото: unian.net

Антимонопольный комитет (АМКУ) начал рассматривать дело касательно возможного злоупотребления монопольным положением Национальной акционерной компанией "Нефтегаз Украины".

Об этом говорится в сообщении АМКУ, передают Українські Новини.

"АМКУ начал рассмотрение дела по признакам совершения "Нефтегазом" нарушения Закона Украины "О защите экономической конкуренции" в виде злоупотребления монопольным положением на рынках природного газа путем установления, начиная с 1 ноября 2018 года, цен на газ на уровне, который невозможно было бы установить при условиях существования значительной конкуренции", - говорится в нем.

Отмечается, что согласно положению о возложении специальных обязанностей "Нефтегаз" продает газ поставщикам для нужд бытовых потребителей, при этом компания устанавливает на этом сегменте цены, которые базируются на цене для промышленности, предложенные этой компанией.

В АМКУ подчеркнули, что по информации комитета, "Нефтегаз" устанавливал для промышленных потребителей цены, которые были выше тех, которые сложились в условиях конкуренции, в частности, по результатам электронных биржевых торгов на "Украинской энергетической бирже" и на европейских хабах на условиях доставки газа до границы Украины.

Как сообщали Українські Новини, "Нефтегаз" на 15% снизил цену на газ для населения на февраль.

Ранее Кабинет Министров ограничил цену продажи газа для бытовых потребителей и производителей тепла согласно положению о специальных обязательствах (ПСО) среднеарифметическим значением цены на нидерландском газовом хабе TTF.

Также Оржель заявил, что цена на природный газ для населения в 1-м квартале 2020 года будет ниже 8,55 тыс. гривен/тыс. куб. м.

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