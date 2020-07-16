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16 июля 2020, четверг, 12:11 66
Верховная Рада и партии 2020-07-16T12:45:02+03:00
Українські Новини
Рада назначила главой АМКУ Пищанскую

Рада назначила главой АМКУ Пищанскую

Елена Новикова
АМКУ, Назначение на должность, Председатель АМКУ, Ольга Пищанская
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ). Фото: delo.ua
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ). Фото: delo.ua

Вскоре после того, как уволили Юрия Терентьева с должности, Верхованя Рада назначила председателем Антимонопольного комитета (АМКУ) Ольгу Пищанскую.

За принятие соответствующего проекта постановления № 3856 проголосовали 255 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

До этого Пищанская занимала должность первого заместителя председателя Антимонопольного комитета – государственного уполномоченного.

Ранее она была менеджером по снабжению горно-металлургического комбината "Арселор Миттал Кривой Рог" (Кривой Рог, Днепропетровская область).

Как сообщали Українські Новини, фракция "Слуга народа" решила поддержать кандидатуру Ольги Пищанской на должность председателя Антимонопольного комитета (АМКУ), которая на тот момент исполнялала обязанности главы ведомства.

Также сообщалось о том, что вместо Якова Смолия, которого отправили в отставку 3 июля, Верховная Рада назначила главой Национального банка Украины председателя правления "Укргазбанка" Кирилла Шевченко.

Ранее писали, кто такой Кирилл Шевченко, которого Зеленский предлагал назначить главой НБУ.

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