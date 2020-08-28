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28 августа 2020, пятница, 19:15 452
Экономика 2020-08-28T20:15:02+03:00
Українські Новини
В Украине перед выходными сохранился курс гривны на межбанке

В Украине перед выходными сохранился курс гривны на межбанке

Ольга Фандорина
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Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в четверг на 2 коп. в пятницу сохранился на уровне 27,48 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,44-27,47 UAH/USD, затем котировки выросли до 27,47-27,49 UAH/USD, после чего установились на уровне 27,47-27,50 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 15,75% с 23,74 UAH/USD до 27,48 UAH/USD.

Также эксперты прогнозируют девальвацию гривны осенью. Осенью ожидается традиционный рост спроса на валюту. Кроме того, аналитики составили прогноз курса доллара во время пандемии корнавируса. 


Тем временем министр финансов рассказал, ждать ли в Украине доллар по 30. Пока Марченко не видит предпосылок для достижения курсом такого значения. 

Также сообщалось, что НБУ на прошлой неделе почти вдвое сократил покупку валюты на межбанке.

Также с 14 по 21 августа курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 0,08 коп. до 27,5438 UAH/USD, курс покупки понизился на 2,44 коп. до 27,2426 UAH/USD, снижаясь четвертую неделю подряд.

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