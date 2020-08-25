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25 августа 2020, вторник, 11:46 306
Экономика 2020-08-25T12:15:02+03:00
Українські Новини
НБУ на прошлой неделе почти вдвое сократил покупку валюты на межбанке

НБУ на прошлой неделе почти вдвое сократил покупку валюты на межбанке

Анна Рудык
НБУ, Доллар, Межбанк, покупка валюты
Валюта. Фото: pixabay
Валюта. Фото: pixabay

Национальный банк в период с 17 по 21 августа купил на межбанковском валютном рынке 129,5 млн долларов, что в 1,7 раза меньше, чем неделей ранее (223 млн долларов).

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

НБУ купил 129,5 млн долларов по единому курсу.

С начала года по единому курсу куплено 3 928,9 млн долларов, а продано – 2 287,7 млн долларов.

Используя Matching, НБУ с начала года купил 478,5 млн долларов, а продал - 734 млн долларов.

Всего с начала года куплено 4 407,4 млн долларов, а продано – 3 291,8 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 21 августа на 4,37 коп. до 27,5875 UAH/USD, курс покупки – повысился на 4,37 коп. до 27,2863 UAH/USD.

Также с 14 по 21 августа курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 0,08 коп. до 27,5438 UAH/USD, курс покупки понизился на 2,44 коп. до 27,2426 UAH/USD, снижаясь четвертую неделю подряд.

 
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