НБУ на прошлой неделе почти вдвое сократил покупку валюты на межбанке

Национальный банк в период с 17 по 21 августа купил на межбанковском валютном рынке 129,5 млн долларов, что в 1,7 раза меньше, чем неделей ранее (223 млн долларов).

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

НБУ купил 129,5 млн долларов по единому курсу.

С начала года по единому курсу куплено 3 928,9 млн долларов, а продано – 2 287,7 млн долларов.

Используя Matching, НБУ с начала года купил 478,5 млн долларов, а продал - 734 млн долларов.

Всего с начала года куплено 4 407,4 млн долларов, а продано – 3 291,8 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 21 августа на 4,37 коп. до 27,5875 UAH/USD, курс покупки – повысился на 4,37 коп. до 27,2863 UAH/USD.

Также с 14 по 21 августа курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 0,08 коп. до 27,5438 UAH/USD, курс покупки понизился на 2,44 коп. до 27,2426 UAH/USD, снижаясь четвертую неделю подряд.

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