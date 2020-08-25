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25 августа 2020, вторник, 05:45 19
Экономика 2020-08-25T05:45:01+03:00
Українські Новини
Доллар почти месяц падает в обменниках. Как менялся курс последние 4 недели

Доллар почти месяц падает в обменниках. Как менялся курс последние 4 недели

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, курс доллара, Курс евро
Курс доллара
Курс доллара

С 14 по 21 августа курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 0,08 коп. до 27,5438 UAH/USD, курс покупки понизился на 2,44 коп. до 27,2426 UAH/USD, снижаясь четвертую неделю подряд.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро повысился на 7,90 коп. до 32,0653 UAH/EUR, курс продажи повысился на 11,13 коп. до 32,5438 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро Российский рубль (10)
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний курс на 21 августа 27,2426 27,5438 32,0653 32,6474 3,3600 3,8600
По сравнению с 14 августа -0,0244 -0,0008 0,0790 0,1113 0,0200 -0,0100

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.

Как сообщали Українські Новини, с 7 по 14 августа курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 24,48 коп. до 27,5446 UAH/USD, курс покупки понизился на 25,03 коп. до 27,2670 UAH/USD, снижаясь третью неделю подряд.

Также к осени курс доллара, который перед длинными выходными резко упал, в Украине может вырасти с отметки 27,3 до 27,6 грн/$.

Также эксперты прогнозируют девальвацию гривны осенью.

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