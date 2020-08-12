Как пандемия COVID-19 отразится на курсе доллара. Аналитики составили прогноз

Несмотря на то, что Украине прогнозируют вторую волну коронавируса в октябре-ноябре, аналитики считают, что до конца года среднегодовая стоимость американского доллара в 2020 году составит 27 гривен.

Об этом говорится в консенсус-прогнозе "Влияние COVID-19 на экономику и общество - постпандемичний развитие" за июль 2020 года, опубликованном на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

В аналитическом отчете отмечается, что прогнозы аналитиков относительно ситуации на валютном рынке Украины летом значительно улучшились по сравнению с апрелем текущего года. Так, согласно предыдущему прогнозу, отмечалось, что курс доллара составит 28,85 гривны.

Теперь же, согласно, конценсус-прогнозу, средний обменный курс гривны в 2020 году будет 27,00, а в 2021 году вырастет до 28,60. Согласно прогнозу МВФ, в 2020 году курс составит 30,00 и 28,90 грн. соответственно.

Прогноз экономического и социального развития Украины на 2020-2024 годы рассчитан на базе материалов, предоставленных экспертами Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Министерства финансов, Национального банка, государственных институтов, инвесткомпаний и банков.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 7-9 августа, на 2,35 коп. до 27,6793 UAH/USD.

Также аналитики рынка советуют не торопиться с продажей долларов, так как вероятна дальнейшая постепенная девальвация гривны до 28 грн/доллар.

А в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 6 августа на 0,68 коп. до 27,8003 UAH/USD, курс покупки – понизился на 0,20 коп. до 27,5097 UAH/USD.