Эксперты прогнозируют девальвацию гривны осенью

В то время, как доллар внезапно обвалился перед длинными выходными, инвестиционная компания Concorde Capital прогнозирует девальвацию гривны осенью из-за традиционного роста спроса на валюту.

Об этом Українським Новинам сообщила аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко.

По ее словам, текущая девальвация, скорее всего, является ситуативной.

"С начала августа мы наблюдаем коррекционный тренд по укреплению курса после его довольно стремительной девальвации в июле. В течение августа Нацбанк активно выкупает валюту на межбанке, не давая курсу укрепляться слишком быстро. Возможна ситуация, когда по итогу торгового дня спрос на валюту (включая покупку валюты Нацбаком) может оказаться выше предложения, в результате чего курс растет", - сообщила Ахтырко.

При этом она добавила, что осенью ожидается традиционный рост спроса на валюту.

"На данный момент мы ожидаем, что осенью и до конца года девальвационный тренд станет более выраженным под воздействием традиционного роста спроса на валюту в это время года", - подытожила аналитик.

Как сообщали Українські Новини, министр финансов рассказал, ждать ли в Украине доллар по 30.



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