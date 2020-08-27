Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в среду на 7 коп. в четверг снизился на 2 коп. до 27,48 UAH\/USD. Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,46-27,50 UAH\/USD, затем котировки снизились до 27,44-27,46 UAH\/USD, после чего установились на уровне 27,47-27,50 UAH\/USD. С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 15,75% с 23,74 UAH\/USD до 27,48 UAH\/USD. Также эксперты прогнозируют девальвацию гривны осенью. Осенью ожидается традиционный рост спроса на валюту.Кроме того, аналитики составили прогноз курса доллара во время пандемии корнавируса. Тем временем министр финансов рассказал, ждать ли в Украине доллар по 30. Пока Марченко не видит предпосылок для достижения курсом такого значения. Также сообщалось, что НБУ на прошлой неделе почти вдвое сократил покупку валюты на межбанке. Также с 14 по 21 августа курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 0,08 коп. до 27,5438 UAH\/USD, курс покупки понизился на 2,44 коп. до 27,2426 UAH\/USD, снижаясь четвертую неделю подряд.