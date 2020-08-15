Министр финансов рассказал, ждать ли в Украине доллар по 30

И пока эксперты считают, что повышение минималки приведет к подорожанию доллара до 30 гривен, министр финансов Сергей Марченко не видит предпосылок для достижения курса в Украине по 30 UAH/USD. Об этом глава Минфина сказал в интервью журналу "Фокус".

"Я не вижу предпосылок для достижения курсом такого значения. И не вижу инструментов, при помощи которых кто-либо может повлиять на движение курса в этом направлении. Более того, в связи с карантином объемы импорта в Украину снизились на 18%, тогда как экспорт упал всего на 6%, что фактически выровняло платежный баланс. То есть отток валюты из страны уменьшился, и это снижает давление на валютный рынок", – констатировал Марченко.

Он также добавил, что стране нужен курс гривни, обеспечивающий макроэкономическую стабильность.

"Если для ревальвации или девальвации будут основания, такие процессы должны происходить постепенно, не создавая шоковую ситуацию на рынке", - подчеркнул министр.



Как сообщали Українські Новини, третью неделю подряд доллар в обменниках продолжает плавно падать.



Кроме того, как пандемия COVID-19 отразится на курсе доллара.