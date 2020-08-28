подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
28 августа 2020, пятница, 16:01 3462
Мир 2020-08-28T16:05:47+03:00
Українські Новини
Тунис закрыл границы для украинцев

Тунис закрыл границы для украинцев

Александр Савич
Тунис, Коронавирус, Запрет на въезд, коронавирус в Украине, Красная зона
Флаг Туниса. Фото: uk.wikipedia.org
Флаг Туниса. Фото: uk.wikipedia.org

Вслед за закрытием Украиной границы для иностранцев, стало известно о том, что Тунис закрыл границы для украинцев, так как отнес Украину к "красной" зоне эпидемической опасности.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы в мессенджере Telegram, передают Українськi Новини.

"Как сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Тунис внес Украину в "красную" зону эпидемической опасности", – сказано в нем.

Таким образом, украинцы уже не могут посещать данную страну.

Как сообщали Українські новини, в Украине продлили карантин до ноября. Какие ограничения будут действовать.

Кроме того, Израиль просил Украину запретить паломничество хасидов в Умань.

Также хасиды пытались прорваться в Умань. Помешать им вышли местные жители.

Кроме того, объединенная еврейская община Украины выразила надежду, что брацлавскими хасидами будут с пониманием восприняты меры Израиля и Украины по предотвращению паломничества на празднование Рош Ха-Шана в Умани Черкасской области из-за распространения коронавируса, в случае их введения.

Больше новостей о: Тунис Коронавирус Запрет на въезд коронавирус в Украине Красная зона

Степанов рассказал, кто отвечает за наличие антисе...
В Киеве количество новых случаев коронавируса прод...
Коронавирус в Украине: кто попал в новые "красные"...
Турфирмы протестуют у Кабмина против запрета на въ...
В Киеве количество новых случаев коронавируса продолжает расти
Еще четыре страны открыли свои границы для украинских туристов, — МИД
Новости
Задержанные за нападение на автобус - жители Днипра. Фото: Facebook
СМИ опубликовали фото и фамилии националистов, напавших на автобус ОПЗЖ под Харьковом 16:07 Фото
Тунис закрыл границы для украинцев 16:01
С 31 августа в Ивано-Франковске частично останавливается общественный транспорт. Работают только спецрейсы 15:59
НКРЭКУ требует у поставщиков газа предоставить информацию о цене на газ на сентябрь 15:55 Документ
В июле средняя зарплата увеличилась на 2% и теперь составляет 11,8 тыс. гривен, — Госстат 15:45
больше новостей
Пенсионеры. Фото: dobrepole.com.ua
Как получить информацию о пенсии и стаже не выходя из дома. Функции приложения от Пенсионного фонда 05:45
В Минсоце рассказали, при каких условиях декретный отпуск засчитывается в страховой стаж 05:10 Инфографика
Сегодня вузы опубликуют списки поступивших на бюджет. До какого числа и как подавать оригиналы документов 09:10
Как будут работать школы с 1 сентября. Главные правила и запреты от Минздрава 05:45
Кто не получит надбавку за годы вредного стажа. В пенсионном фонде рассказали о начислении пенсии 05:30
больше новостей
Подозреваемый в даче взятки Сытнику и Холодницкому внес залог 42 млн гривен и вышел из СИЗО 11:47
Как будут работать школы с 1 сентября. Главные правила и запреты от Минздрава 05:45
Пенсионеры. Фото: dobrepole.com.ua
Как получить информацию о пенсии и стаже не выходя из дома. Функции приложения от Пенсионного фонда 05:45
Порвался самый большой флаг Украины, поднятый в Киеве несколько дней назад 13:56
Иностранцам на месяц запретили въезжать в Украину. Список тех, кого не касается ограничение 07:00
больше новостей
С сегодняшнего дня на месяц запрещен въезд в Украину иностранцам
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok