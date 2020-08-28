Вслед за закрытием Украиной границы для иностранцев , стало известно о том, что Тунис закрыл границы для украинцев, так как отнес Украину к "красной" зоне эпидемической опасности.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы в мессенджере Telegram, передают Українськi Новини.

"Как сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Тунис внес Украину в "красную" зону эпидемической опасности", – сказано в нем.

Таким образом, украинцы уже не могут посещать данную страну.

Как сообщали Українські новини, в Украине продлили карантин до ноября. Какие ограничения будут действовать.

Кроме того, Израиль просил Украину запретить паломничество хасидов в Умань.

Также хасиды пытались прорваться в Умань. Помешать им вышли местные жители.

Кроме того, объединенная еврейская община Украины выразила надежду, что брацлавскими хасидами будут с пониманием восприняты меры Израиля и Украины по предотвращению паломничества на празднование Рош Ха-Шана в Умани Черкасской области из-за распространения коронавируса, в случае их введения.

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