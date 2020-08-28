Вслед за закрытием Украиной границы для иностранцев, стало известно о том, что Тунис закрыл границы для украинцев, так как отнес Украину к "красной" зоне эпидемической опасности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы в мессенджере Telegram, передают Українськi Новини. "Как сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Тунис внес Украину в "красную" зону эпидемической опасности", – сказано в нем. Таким образом, украинцы уже не могут посещать данную страну. Как сообщали Українські новини, в Украине продлили карантин до ноября. Какие ограничения будут действовать. Кроме того, Израиль просил Украину запретить паломничество хасидов в Умань. Также хасиды пытались прорваться в Умань. Помешать им вышли местные жители. Кроме того, объединенная еврейская община Украины выразила надежду, что брацлавскими хасидами будут с пониманием восприняты меры Израиля и Украины по предотвращению паломничества на празднование Рош Ха-Шана в Умани Черкасской области из-за распространения коронавируса, в случае их введения.