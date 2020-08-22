Израиль просит Украину запретить паломничество хасидов в Умань в честь празднования Рош Ха-Шана.

Об этом пишет агентство Reuters, передают Українські Новини.

Глава израильской целевой группы по коронавирусу Рони Гамзу обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой запретить паломничество хасидов в Умань в этом году.

По его словам, праздник может стать эпицентром распространения коронавируса.

"Ожидается, что подобное собрание в такие смутные времена вызовет массовые случаи заражения туристов и местных жителей, что станет тяжелым бременем для местных медицинских систем. В то время ожидается, что тысячи людей вернутся в Израиль и будут распространять вирус дальше", - цитирует агентство слова Гамзу.

Как сообщали Українськi Новини, 17 августа Кабинет Министров поддержал решение об ограничении посещения иностранцами Умани на празднование Рош Ха-Шана.

Кроме того, мэр Умани Александр Цебрий готов заблокировать въезд на территорию города в случае массового приезда хасидов на празднование Рош Ха-Шана в 2020 году.

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