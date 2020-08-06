Объединенная еврейская община надеется, что хасиды с пониманием воспримут запрет посещения Умани в этом году

Объединенная еврейская община Украины выражает надежду, что брацлавскими хасидами будут с пониманием восприняты меры Израиля и Украины по предотвращению паломничества на празднование Рош Ха-Шана в Умани Черкасской области из-за распространения коронавируса, в случаи их введения.

Об этом Українським Новинам сообщили в пресс-службе общины.

"Мы выражаем надежду, что брацлавские хасиды, как высокодуховные и религиозные евреи, будут соблюдать законы той страны, в которой они живут, или той страны, в которую они приезжают с паломничеством. Исходя из этого, мы надеемся, что брацлавские хасиды с пониманием воспримут меры по предотвращению паломничества, если таковые будут приняты на государственном уровне", - сказали в пресс-службе.

Также в общине отметили, что возможность проведения паломничества это не вопрос общины, так как большая часть хасидов - граждане Израиля (в еврейской общине Украины их количество незначительно), а вопрос межгосударственного диалога между Украиной и Израилем для избежания спекуляций на теме антисемитизма и обеспокоенности граждан Украины вопросом коронавируса.

Вчера, 5 августа, издание Times of Israel сообщило, что в Израиле планируют развернуть общественные кампании, чтобы убедить всех хасидов отказаться от поездки в Умань.

Как сообщали Українські Новини, Израиль призывал Украину запретить въезд хасидам на празднование Рош Ха-Шана в Умани в этом году.

По словам Министерства иностранных дел, прибытие хасидов на празднование Рош Ха-Шана в Умань Черкасской области в традиционном формате в 2020 невозможно.

Тем временем хасиды придумали, как попасть в Украину в обход карантина за 500 долларов.