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26 августа 2020, среда, 14:42 563
Кабмин 2020-08-26T16:00:02+03:00
Українські Новини
В Украине продлили карантин до ноября. Какие ограничения будут действовать

В Украине продлили карантин до ноября. Какие ограничения будут действовать

Елена Новикова
Карантин, Продление карантина, карантин в Украине, Карантинные ограничения
Карантин в Украине продили. Фото: pexels
Карантин в Украине продили. Фото: pexels

Кабинет Министров продлил адаптивный карантин до 31 октября. Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передают Українськi Новини.

"Продлить карантин на территории Украины до 31 октября", - прокомментировал министр здравоохранения Максим Степанов.

При этом остается в действии разделение административных единиц Украины на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны эпидемической опасности.

Вместе с тем будут усилены ограничения для "зеленой" зоны.

В частности, Степанов анонсировал запрет на проведение дискотек, работу ночных клубов, запрет работы заведений общественного питания по организации досуга.

"Кроме того, мы отработали с Министерством культуры также запрет на проведение концертов, кроме тех, которые проводятся культурными учреждениями, для которых концертная деятельность в течение последнего года является основным видом деятельности", - сообщил министр.

Также органам местного самоуправления предоставлен доступ к данным приложения для контроля самоизоляции "Дій вдома" с целью проведения текущего контроля лиц, соблюдающих самоизоляцию, и лиц, нарушивших карантинные правила.

Для системы гражданской защиты на всей территории Украины был до 31 октября продлен режим чрезвычайной ситуации.

Как сообщали Українськi Новини, 25 августа на селекторном совещании с Президентом Владимиром Зеленским Кабмин заявил, что выступает за продление карантина до ноября в связи с ухудшением эпидемической ситуации.

Тем временем, 24 августа, 14 регионов отнесены к "красной зоне"

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