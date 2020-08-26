В Украине продлили карантин до ноября. Какие ограничения будут действовать

Кабинет Министров продлил адаптивный карантин до 31 октября. Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передают Українськi Новини.

"Продлить карантин на территории Украины до 31 октября", - прокомментировал министр здравоохранения Максим Степанов.

При этом остается в действии разделение административных единиц Украины на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны эпидемической опасности.

Вместе с тем будут усилены ограничения для "зеленой" зоны.

В частности, Степанов анонсировал запрет на проведение дискотек, работу ночных клубов, запрет работы заведений общественного питания по организации досуга.

"Кроме того, мы отработали с Министерством культуры также запрет на проведение концертов, кроме тех, которые проводятся культурными учреждениями, для которых концертная деятельность в течение последнего года является основным видом деятельности", - сообщил министр.

Также органам местного самоуправления предоставлен доступ к данным приложения для контроля самоизоляции "Дій вдома" с целью проведения текущего контроля лиц, соблюдающих самоизоляцию, и лиц, нарушивших карантинные правила.

Для системы гражданской защиты на всей территории Украины был до 31 октября продлен режим чрезвычайной ситуации.

Как сообщали Українськi Новини, 25 августа на селекторном совещании с Президентом Владимиром Зеленским Кабмин заявил, что выступает за продление карантина до ноября в связи с ухудшением эпидемической ситуации.

Тем временем, 24 августа, 14 регионов отнесены к "красной зоне".

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